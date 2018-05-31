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Не пожалеют: самые бессовестные знаки Зодиака

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Не все люди способны сочувствовать или мучиться после того, как сделали вам неприятность.

OBOZREVATEL составил список самых бессовестных знаков Зодиака.

Лев

Гордость мешает Львам не только вести себя подобающе, но и совершать благородные поступки. Стремление создать идеальные условия для себя любимых - слишком сильное. Они не испытывают жалости к другим и считают это чувство порочным.

Одна из причин, почему Львам не верят и не взывают к их совести - они не умеют быть честными. Друзья и родные часто не верят в искренность Львов, потому что те слишком долго казались безэмоциональными.

Весы

Вам может показаться, что Весы - люди принципа, настолько точно они описывают свои убеждения. Но при близком знакомстве с ними вы поймете, что ими движет расчет и где-то в голове у них уже есть четкий план того, как заставить этот мир быть комфортным для них самих.

Если вас пугает рациональность Весов, то радуйтесь хотя бы тому, что их вспышки бессердечности - это только часть характера. Они сложные люди, но привыкнуть можно.

Рак

Когда Бог раздавал таланты, то послал Ракам талант притворства. Участие в вашей судьбе, обсуждение ваших проблем - все эти разговоры только фон для самоутверждения Раков. Они часто радуются, когда у кого-то что-то не получается. Они заряжаются сильными негативными эмоциями и стараются построить свои планы именно на ваших промахах.

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Сплошной негатив: самые неприятные знаки Зодиака

Чтобы не стать жертвой Рака, попробуйте схитрить и не упоминать в присутствии этого Знака о своих проблемах, планах и желаниях. Плохие новости они используют, а хорошие требуют тишины.

Ранее OBOZREVATEL составил список знаков Зодиака, которым чаще всего приписывают вспышки злости.

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Тема
Астрологический прогноз
Объект
гороскоп 2018
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