Не пожалеют: самые бессовестные знаки Зодиака

Не все люди способны сочувствовать или мучиться после того, как сделали вам неприятность.

OBOZREVATEL составил список самых бессовестных знаков Зодиака.

Лев

Гордость мешает Львам не только вести себя подобающе, но и совершать благородные поступки. Стремление создать идеальные условия для себя любимых - слишком сильное. Они не испытывают жалости к другим и считают это чувство порочным.

Одна из причин, почему Львам не верят и не взывают к их совести - они не умеют быть честными. Друзья и родные часто не верят в искренность Львов, потому что те слишком долго казались безэмоциональными.

Весы

Вам может показаться, что Весы - люди принципа, настолько точно они описывают свои убеждения. Но при близком знакомстве с ними вы поймете, что ими движет расчет и где-то в голове у них уже есть четкий план того, как заставить этот мир быть комфортным для них самих.

Если вас пугает рациональность Весов, то радуйтесь хотя бы тому, что их вспышки бессердечности - это только часть характера. Они сложные люди, но привыкнуть можно.

Рак

Когда Бог раздавал таланты, то послал Ракам талант притворства. Участие в вашей судьбе, обсуждение ваших проблем - все эти разговоры только фон для самоутверждения Раков. Они часто радуются, когда у кого-то что-то не получается. Они заряжаются сильными негативными эмоциями и стараются построить свои планы именно на ваших промахах.

Чтобы не стать жертвой Рака, попробуйте схитрить и не упоминать в присутствии этого Знака о своих проблемах, планах и желаниях. Плохие новости они используют, а хорошие требуют тишины.

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