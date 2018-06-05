Не получится: несовместимые знаки Зодиака

Любовный гороскоп не врет, если вы внимательно присмотритесь к своему партнеру.

OBOZREVATEL вместе с астрологами вычислил три пары знаков Зодиака, которым не суждено быть вместе.

Овен и Козерог

Инициативность и активность Овна в начале отношений может стать отличным "катализатором" и сулит стремительное развитие романа. Только вот Козерогам не всегда нравится то, что ими пытаются управлять. Да и сохранять веселость и активность на разных этапах бывает сложно.

К тому же, Козероги не всегда могут принять рискованность Овнов. Для того, чтобы сохранить отношения в такой паре (в независимости от того, рядом ли женщина Овен и мужчина Козерог и наоборот), необходимо принять друг друга со всеми слабостями и особенностями характера. В противном случае, роман останется всего лишь памятным приключением.

Рак и Весы

Ранимые и чувствительные Раки терпеть не могут грубого вмешательства в их внутренний мир. Рациональность Весов часто выводит их из себя, а потребительское отношение партнера к жизни может перечеркнуть любые приятные впечатления.

Весы часто судят по себе, потому чувства Рака не всегда им понятны. Для того, чтобы остаться вместе паре придется договариваться о "табу" на самые принципиальные темы. Если не раздражать друг друга пустыми спорами, такой союз может продержаться довольно долго.

Скорпион и Стрелец

Доминировать и подавлять - такое стремление Скорпиона, возможно, полезно для сексуальных игр, но не для реальной жизни. Стрельцы любят свободу, честность и спокойствие. Скандалы и острые выпады Скорпиона надолго врезаются в память и потом могут отравить самые прекрасные моменты.

Стрельцу можно научиться так же громко, как и партнер отстаивать свои принципы, но эмоциональные затраты будут огромными. Подумайте, готовы ли вы к такому испытанию.

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