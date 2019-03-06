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/Астрология

Названы самые неудачливые знаки Зодика

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Удача — дама капризная, непостоянная. Сегодня с одним, а завтра с другим.

OBOZREVATEL предлагает узнать, среди каких знаков Зодиака больше всего неудачников.

Скорпион

Названы самые неудачливые знаки Зодика

Скарлетт Йоханссон

Фото: cosmo.ru

Родилась: 22 ноября 1984 года

Скорпионы не могут похвастаться в жизни большим везением, а все потому, что они привыкли не отходить далеко от дома и не нарушать личный комфорт. Представители этого знака не любят рисковать и не доверяют своей интуиции. Они зачастую ставят преграду перед новыми горизонтами, а потом сваливают все на то, что удача не на их стороне.

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Лев

Названы самые неудачливые знаки Зодика

Дженнифер Лопес

Фото: oxu.az

Родилась: 24 июля 1969 года

Представители этого знака очень много работают, потому что не верят в совпадения и счастливые случаи. По этой причине приятные случайности с ними не происходят. Также Львы чрезвычайно закрыты, уперты и самокритичны. Порой только интуиция спасает их от фиаско.

Близнецы

Названы самые неудачливые знаки Зодика

Анджелина Джоли

Фото: showmania

Родилась: 4 июня 1975 года

Люди, рожденные под этим знаком Зодиака, не самые удачливые на планете. Они часто слишком тревожны и зациклены на своей проблеме. Иногда из-за своего излишнего упрямства Близнецы могут сталкиваться с трудностями, которые нужно упорно преодолевать, но они не желают этого делать. Представители этого знака редко получают то, что хотят, потому что ждут слишком многого.

Ранее OBOZREVATEL подготовил список из самых лицемерных знаков Зодиака, которых стоит остерегаться.

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