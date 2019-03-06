Названы самые неудачливые знаки Зодика

Удача — дама капризная, непостоянная. Сегодня с одним, а завтра с другим.

OBOZREVATEL предлагает узнать, среди каких знаков Зодиака больше всего неудачников.

Скорпион

Скарлетт Йоханссон Фото: cosmo.ru

Родилась: 22 ноября 1984 года

Скорпионы не могут похвастаться в жизни большим везением, а все потому, что они привыкли не отходить далеко от дома и не нарушать личный комфорт. Представители этого знака не любят рисковать и не доверяют своей интуиции. Они зачастую ставят преграду перед новыми горизонтами, а потом сваливают все на то, что удача не на их стороне.

Лев

Дженнифер Лопес Фото: oxu.az

Родилась: 24 июля 1969 года

Представители этого знака очень много работают, потому что не верят в совпадения и счастливые случаи. По этой причине приятные случайности с ними не происходят. Также Львы чрезвычайно закрыты, уперты и самокритичны. Порой только интуиция спасает их от фиаско.

Близнецы

Анджелина Джоли Фото: showmania

Родилась: 4 июня 1975 года

Люди, рожденные под этим знаком Зодиака, не самые удачливые на планете. Они часто слишком тревожны и зациклены на своей проблеме. Иногда из-за своего излишнего упрямства Близнецы могут сталкиваться с трудностями, которые нужно упорно преодолевать, но они не желают этого делать. Представители этого знака редко получают то, что хотят, потому что ждут слишком многого.

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