Наплевать на чувства других: самые циничные знаки Зодиака

Некоторые люди буквально не способны сочувствовать и думать о других. Цинизм у них в крови, при чем проявляется он зачастую в самых негативных красках.

Стервозность, алчность, эгоизм и безжалостность - все эти характеристики в большей или меньшей мере присущи определенным представителям гороскопа.

OBOZREVATEL и астрологи составили список самых циничных знаков Зодиака, которые никогда не смогут проявить мягкость и сострадание к другим, а только посмеются над вашими бедами.

Joinfo

СКОРПИОН

Скорпион является одним из самых суровых знаков Зодиака. Зачастую они являются истинными правдорубами, за что их, собственно, и уважают окружающие. Но иногда стремление говорить правду набирает совершенно иной окрас - они могут беспощадно раскритиковать и даже оскорбить, при чем заранее зная, что этом может буквально разбить их жертву. Им можно доверять, но стоит всегда помнить, что Скорпионы - беспощадны и хладнокровны, и, как только вы перейдете им дорогу, вы, вероятно, останетесь в черном списке навсегда. Другими словами, никогда не злите Скорпиона. Их цинизму нет границ, поэтому при желании, они даже глазом не моргнут, но вас уничтожат. И будут гордиться тем, что справедливость восторжествовала.

БЛИЗНЕЦЫ

Поначалу забавные, Близнецы могут измениться в мгновение ока, и если вы чем-то им не угодите - непременно обнаружите их темную сторону. Они могут цинично врать, говоря в глаза одно, а думая совершенно иначе. Двуличность - их основная черта характера, поэтому любовный гороскоп советует быть предельно аккуратными, если решите связать с ними судьбу.

Зачастую представители этого знака просто не понимают, что ведут себя как последние наглецы, поэтому надеяться на их муки совести совершенно бессмысленно. Увы, о сделанной пакости Близнец забывает через 5 минут.

ДЕВА

Девы не только самые циничные знаки Зодиака, но еще они упрямые и до ужаса занудные. Они думают, что всегда правы, не воспринимают других мнений, а также с легкостью переступят через вас, если им это будет выгодно. Также они слишком требовательные, при чем очень редко, на самом деле, сами соответствуют поставленной планке. Они любят спорить и ставить людей на место, обычно сообщая неправду, чтобы доказать свою точку зрения. При этом искренне верят, что они никогда не ошибаются.

Ранее OBOZREVATEL писал о тройке наиболее несносных знаков Зодиака, которым чаще всего приписывают сложный характер, самовлюбленность, упертость, "нытье" и вечное недовольство.