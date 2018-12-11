Может дойти до драки: самые неуравновешенные знаки Зодиака

Иногда мы сталкиваемся с совершенно необъяснимым поведением людей, которое вредит не только нашей нервной системе, но и заметно отравляет повседневное существование. В особенности, если вы постоянно находитесь рядом с вспыльчивыми и неуравновешенными людьми.

Безусловно, существуют черты характера, с которыми окружающим тяжело мириться. Неуравновешенность – определенно одна из них. Когда человек попросту не способен реагировать адекватно на обстоятельства – это существенная проблема. Иногда мы сами не можем понять, почему возникают ссоры совершенно без причины. Ответы на многие вопросы кроются в гороскопах, ведь часто принадлежность к определенному знаку Зодиака может формировать специфику поведения. OBOZREVATEL предлагает читателю тройку самых неуравновешенных знаков Зодиака.

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БЛИЗНЕЦЫ

Близнецы иногда бывают просто невыносимыми. Помимо того, что это – один из самых вспыльчивых и двуличных знаков Зодиака, они также совершенно не умеют справляться со своими эмоциями. В некоторых случаях Близнецы довольно стрессоустойчивые, но зачастую могут сами разворотить настоящую бурю из-за сущего пустяка. Гороскоп совместимости советует создавать союз с Близнецами только тем знакам Зодиака, которые могут совладать и "пропустить мимо ушей" все их претензии. Иногда, с годами до них доходит, почему неожиданно обрываются некоторые связи. Способность Близнецов своим острым языком откровенно унизить человека вызывает зависть даже у мстительных Скорпионов. При этом делают они это абсолютно буднично, но при этом могут настолько выводить из себя, что дело доходит до драки.

ЛЕВ

У Львов отношение к скандалам зачастую парадоксальное. С одной стороны, они не видят в открытой агрессии ничего хорошего для себя. С другой же – нередко допускают яростное выяснение отношений, когда дело касается объекта их вожделения. Они время от времени просто не могут совладать со своими же эмоциями, выбрасывая тонны негатива на окружающих. ЛЬвы атакуют, и защищают свою потенциальную собственность от других одновременно. Огненная стихия дает им достаточно энергии, чтобы осадить любого противника. При этом сами они нисколько от гнева не страдают: их психика ровна, а пульс всегда стабильный. Даже если им приходится орать на окружающих, они делают это с удовольствием. Любовный гороскоп для всех знаков Зодиака гласит, что создать пару с Львом – практически невыполнимая задача для тех, кто близко принимает к сердцу их истерики.

СТРЕЛЕЦ

Обойти агрессивного Стрельца в рейтинге неуравновешенных не может никто. Этот знак Зодиака – настоящий мастер скандалов на ровном месте. Стрелец всегда нападает первым, даже если оснований для этого никаких нет. Причем объектом атаки может стать любой: как самый близкий человек, так и абсолютный незнакомец. Все скандалы в публичных местах, как правило, инициируются именно Стрельцами. Только эти ребята не боятся при всех выяснять отношения – они слишком уверены в своих силах. При этом их не смущает тот факт, что нередко они испытывают вопиющее фиаско. Их психическая неуравновешенность сродни режиссерскому эксперименту: а что будет, если я сделаю так? Поэтому к вспышкам неадекватного поведения Стрельца следует относиться максимально спокойно.

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