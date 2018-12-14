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/Астрология

Метеориты и природные катаклизмы: обнародовано устрашающее предсказание Ванги на 2019 год

1.6тЧитать материал на украинском

Известная болгарская ясновидящая Ванга, которая скончалась еще в 1996 году, оставила перед смертью предсказание для всего человечества на 2019 год.

Согласно обнародованному пророчеству, часть Азии будет стерта с лица Земли из-за природного катаклизма, а Россию ждет падение метеорита, пишет The Sun.

Так, Азии грозит опасность землетрясения, которое может спровоцировать цунами в Индийском океане. По прогнозам ясновидящей, по силе катаклизм будет сопоставим с землетрясением в Индийском океане в 2004 году. России тем временем грозит падение метеорита, которое может уничтожить города и поселки.

Ванга

Ванга

Политека (Politeka)

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Интересно, Ванга также предсказала, что президента США Дональда Трампа сразит загадочная болезнь. У политика будут шум в ушах и тошнота, он останется глухим. Впрочем, аналогичные симптомы могут возникнуть и у американских дипломатов на Кубе и в Китае. По мнению Ванги, это может быть связано с засекреченным оружием либо побочным действием постоянной прослушки. Кроме того, один из родственников президента попадет в серьезное ДТП.

Напомним, ранее Ванга предсказала, что к 2028 году глобальный голод на планете будет искоренен. А к 2256 году люди создадут марсианскую колонию, которая станет ядерной державой и потребует независимость от Земли.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее болгарская провидица Ванга предсказала, что в 2018 году начнется серьезная схватка двух мировых держав, возможно, России и США.

Читайте все новости по теме "Конец света" на OBOZREVATEL.

Тема
Конец света
Персона
Ванга
Тег
предсказания
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