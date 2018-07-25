Любовный гороскоп на август 2018 по Таро Казановы

Гороскоп отношений на август 2018 года по картам Таро Казановы обещает "виртуальный секс" Тельцам, успех в любви Девам и кризис отношений Стрельцам.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на месяц по раскладу Таро.

Он сделан на основе колоды "Casanova" итальянского художника Luca Raimondo.

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Овен – Тройка Денариев

Вам выпала карта успеха и духовного роста. Достаточно необычный символ для Таро Казановы. В контексте отношений она говорит о том, что ваши отношения с партнером стали более зрелыми. Если раньше у вас возникали мысли о смене "друга жизни", то теперь вы абсолютно уверены: рядом с вами тот человек, который нужен. Вас ждет по-настоящему душевный союз, основанный на понимании и уважении.

Телец – Семерка Кубков

На карте изображена красивая женщина, которая принимает ванну. В зеркале на стене отображается мужчина, который смотрит на нее. Карта означает "виртуальный секс" и эротические фантазии, но, увы, скорее всего, без реализации желаний в реальной жизни. Возможно, ваши требования к будущему партнеру слишком завышены, вы ожидаете идеала. А идеальных людей, как известно, не существует. В то же время сэкономленную энергию можно использовать в творчестве.

Близнецы – Двойка Жезлов

Если ваш партнер был с вами только ради секса, в этом месяце отношения могут прекратить свое существование. Вы устали от его "механичности", бесчувственности, холодности. Кто-то из вас может "дать задний ход" - вернуться в исходную точку, например, к прежнему партнеру. Дополнительные значения карты – первый сексуальный опыт, секс с более опытным партнером, неопределенность чувств, а также выздоровление.

Дева – Колесо Фортуны

На карте изображен красивый венецианский особняк с винтовой лестницей. Она, как и Колесо Фортуны, символизирует постоянное движение в колесе, подъем и спуск. Но в этом месяце вы будете на вершине этого колеса. Карта обещает успех в любви. Если вы одиноки, вас ожидает судьбоносная встреча со "своим" человеком. Если вы уже имеете партнера, речь может идти о трансформации отношений и выведении их на новый "виток".

Весы – Королева Кубков

Эта карта символизирует роковую женщину, ненасытную в сексе, соблазнительницу, которая сама выбирает себе партнеров. Другое значение карты – безответная любовь, ожидание "принца на белом коне". И, наконец, карта может означать тайные отношения, а также помощь от женщины.

Скорпион – Король Денариев

Эта карта символизирует зрелого мужчину, который достиг многих успехов в карьере. Он обладает властью и финансами, и поэтому во многом независим. Это символ уверенности в завтрашнем дне, надежности, но недостатка чувств и эмоций. Этот месяц может быть посвящен отношениям с подобным человеком. Поскольку он любитель чувственных наслаждений, он может завести любовницу. Ею можете оказаться и вы.

Стрелец – Страшный Суд

Ваши отношения могут оказаться в глубоком кризисе. Вы осознаете, что имеете совершенно разные цели, убеждения, взгляды на жизнь, привычки и ценности. Придется очень сильно постараться, чтобы сохранить этот сосуд, который дал трещину. Таро рекомендуют не принимать скоропалительных решений, проявить терпение и такт. Помните: от вашего решения будет зависеть будущее двоих людей.

Козерог – Четверка Денариев

На карте изображен мужчина, который сосредоточенно считает деньги. Рядом с ним – красавица, но он не обращает на нее внимания. Карта указывает на то, что ваши отношения с партнером могут строиться на выгоде. Романтике в них отведена вторая, если не десятая, роль. Возможно, ваш партнер слишком беспокоится о будущем, хотя на самом деле никаких поводов для беспокойства нет. Этот страх приводит к тому, что он пытается законсервировать ситуацию, оставить всё как есть. Он боится любых перемен, в том числе в отношениях. Если вас устраивает такое "одиночество вдвоем" и такой застой – оставляйте всё как есть. Если нет – делайте что-нибудь.

Водолей – Восьмерка Денариев

Эта карта символизирует начало и прекрасные перспективы. В этом месяце вы можете воскреснуть для новых отношений и чувств. С партнером вас будет связывать взаимная симпатия, понимание и эмоциональная близость. Таро обещают обновление, пробуждение чувственности, разговоры на эротические темы, а также отношения по типу "учитель-ученик": один из вас может быть опытнее.

Рыбы – Отшельник

Эта карта указывает на сознательный отказ от человеческих радостей. Похоже, вы можете принять решение о том, что отношения с партнером следует поставить на "паузу" или вообще отказаться от них. Вам будет казаться, что такой путь ускорит достижение какой-то духовной цели. Еще одно значение карты – союз, основанный на духовном родстве, платонические гармоничные отношения.