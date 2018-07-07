Любовный гороскоп на 9-15 июля по Таро Казановы

Гороскоп отношений на неделю с 9 по 15 июля 2018 года по картам Таро Казановы обещает служебный роман Скорпионам, романтическую идиллию Рыбам и последний поцелуй Девам.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на неделю по раскладу Таро.

Он сделан на основе колоды "Casanova" итальянского художника Luca Raimondo.

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Овен – Четверка Денариев

На карте изображен мужчина, считающий деньги. Рядом с ним – красивая женщина, на которую он даже не смотрит. На этой неделе Таро предупреждают о том, что чрезмерная скупость, стремление иметь гарантии, желание стабильности могут существенно подточить ваш союз. Заботы о материальном благосостоянии выходят на первый план – здесь уж не до чувств. Причем, карта указывает на то, что с финансами все в порядке, и беспокоиться о них не следует. А вот с эмоциональной привязанностью дела совсем плохи. Измените эту ситуацию.

Телец – Паж Жезлов

На этой неделе Таро обещают вам романтические отношения с молодым любовником. Скорее всего, в этом союзе мужчина моложе женщины. Причем, он по-настоящему влюблен, честен, верен и эмоционален. Этот роман вы не будете афишировать, но он будет по-настоящему ярким и удовлетворяющим обоих. Захватывающие приключения вам обеспечены.

Близнецы – Двойка Жезлов

Основная тема карты – отступление. Ваш партнер в любой момент может отказаться от своих слов и "дать задний ход". Эти отношения лишены настоящего сильного чувства. Вы присматриваетесь друг к другу, вы симпатизируете друг другу – но не более. Этот союз может развиваться в разных направлениях. Карта также может означать первый сексуальный опыт.

Рак – Рыцарь Кубков

Эта карта изображает соблазнителя. На этой неделе вы можете повстречать человека, которому будет безразлично, что вы чувствуете и думаете. По большому счету, ему даже будет все равно, как вы выглядите. Он будет очень мил, галантен, приветлив, обворожителен. Вы просто не сможете не влюбиться в него. Но Таро предупреждают: его цель – затащить вас в постель и записать ваше имя в список своих любовных побед.

Новости Гороскоп на июль по картам Таро

Лев – Восьмерка Денариев

На этой неделе Таро обещают вам начало новых отношений либо "реанимацию" старых. Вы выйдете на новый этап, вы снова захотите любить и быть любимым, и вы найдете объект своей любви. Ваши отношения будет отличать взаимопонимание, нежность, терпение и забота о партнере. Рекомендация: окажите любимому человеку поддержку, а также смените имидж и стиль поведения. Новизна сыграет вам в "плюс".

Дева – Смерть

На карте изображена красивая обнаженная девушка у кровати умирающего старика. Главная тема этой карты – смерть отношений, последний поцелуй. Эта неделя может быть связана с разрывом, с последним тяжелым разговором, с окончательным решением о том, что все попытки сохранить брак не увенчались успехом. Поблагодарите друг друга за проведенное вместе время, простите всё, расстаньтесь на позитивной ноте, друзьями – так вы быстрее сможете наладить личную жизнь с другим партнером.

Весы – Двойка Денариев

На карте изображен бордель, несколько пар занимается любовью. Эта карта символизирует все, что соответствует понятию "свободная любовь". Отношения без обязательств, обоюдное удовлетворение, никаких планов и перспектив, равно как и интереса к личности партнера. Вы вместе на одну ночь. Разве так важно, как вас зовут? Карта также может означать, что один из супругов больше всего дорожит материальным благополучием, которое дает ему брак.

Скорпион – Рыцарь Жезлов

Эта карта символизирует желание одного из партнеров получить всё и сразу. Он не эгоист – он умеет ценить взаимность, душевное тепло, особое родство душ. Просто он привык действовать быстро и решительно. Такой человек может здорово потревожить болото, в котором вы застряли – в эмоциональном плане или в плане личной эволюции. Он внесет свежую струю в вашу жизнь. Еще одно значение карты – служебный роман без обязательств. Таро рекомендуют использовать эту энергию в мирных целях. Вместе вы можете горы свернуть и добиться невероятных успехов в бизнесе и творчестве.

Стрелец – Двойка Кубков

Эта неделя может быть очень романтичной. Фактически может повториться история Ромео и Джульетты. Начало отношений, большой взаимный интерес, огромное сексуальное притяжение друг к другу. Вы склонные идеализировать партнера. Он для вас бог, рыцарь на белом коне, мужчина всей жизни. Насладитесь этим "цветочно-букетным" периодом, но помните, что так не может продолжаться вечно. Развитие отношений может быть только в двух направлениях: либо принятие друг друга такими, как вы есть, без масок, либо разочарование и расставание.

Козерог – Отшельник

Смысл этой карты – аскетизм, отказ от удовольствий и, соответственно, от плотских утех. Это сознательное лишение себя радостей жизни, сознательная пауза, сознательный уход из отношений. Возможен разрыв и одиночество. Вам нужна пауза, чтобы побыть наедине с собой. По большому счету, каждому из нас иногда требуется такое уединение. Используйте его для восстановления душевных и физических сил.

Водолей – Девятка Жезлов

На карте изображена тюрьма, перед ней – соблазнительная красавица, а из окна камеры на нее жадным взглядом смотрит узник. Вы можете столкнуться с ситуацией, когда один из потенциальных партнеров испытывает интерес к другому, но развитие отношений сдерживается препятствиями – непреодолимыми или пугающими одного из вас. Таро говорят, что имеется подсознательное сопротивление развитию этого сюжета из-за прошлой неудачи или неприятности в подобной ситуации. Тем не менее, карта говорит о том, что новые отношения угрозы для вас не представляют.

Рыбы – Десятка Денариев

Вам выпала одна из лучших карт колоды. Она символизирует полную гармонию в отношениях. Взаимопонимание, поддержка, терпение, готовность уступать и идти на компромисс, единство взглядов, мудрость, верность и даже прекрасная совместимость в постели – всё это обещают вам Таро на этой неделе. Еще одно значение карты – материальная стабильность, уверенность в завтрашнем дне, моральное удовлетворение.

Напомним, ранее OBOZREVATELозвучил любовный гороскоп на июльпо картам Таро Казановы.