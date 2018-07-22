Любовный гороскоп на 23-29 июля по Таро Казановы

Гороскоп отношений на неделю с 23 по 29 июля 2018 года по картам Таро Казановы обещает экстремальный секс Рыбам, искушения Тельцам и партнера без комплексов Ракам.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на неделю по раскладу Таро.

Он сделан на основе колоды "Casanova" итальянского художника Luca Raimondo.

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Овен – Девятка Кубков

На этой неделе Таро обещают вам удивительно гармоничные отношения с партнером – по крайней мере, в интимном смысле. Вы будете полностью удовлетворять друг друга, воплощать в реальность самые смелые фантазии, применять ролевые игры. Кроме того, карта указывает на окончание конфликтов, если такие были, а также на отношения с любовником или любовницей. Так или иначе, в формальных или в неформальных отношениях, вы будете довольны.

Телец – Жрица

Эта карта имеет несколько значений. Во-первых, вы можете разрываться между своими желаниями, страстями и представлениях о "приличиях", о долге или чем-то еще. Соответственно, вы сами не разрешаете себе получать удовольствие. Во-вторых, карта указывает на тайные отношения, которые вы не хотите афишировать. Вы сдержаны в проявлении чувств, но готовы открыться навстречу партнеру, если он докажет, что на него можно положиться.

Близнецы – Четверка Кубков

Вам выпала замечательная карта! Она символизирует полную гармонию в отношениях с партнером – и в физическом, и в духовном смысле. Отношения достигли того уровня, что вам комфортно даже молчать вдвоем. Вы понимаете друг друга с полуслова, в союзе царит нежность и уважение. О таком можно только мечтать!

Рак – Императрица

На карте изображена женщина без комплексов, которая готова и умеет дарить любовь. Увы, не вам одному. Постоянство – нее ее конек. Больше всего в сексе она ценит себя. На этой неделе вы можете столкнуться с очень привлекательным, чувственным человеком, возможен по-настоящему бурный роман, но, когда страсть утихнет, вы обратите внимание, что партнер эгоистичен и зациклен на собственном удовольствии. Если вас устраивает вторая роль – продолжайте.

Новости Гороскоп на июль по картам Таро

Лев – Повешенный

На карте изображен Казанова, спасающийся бегством от очередного обманутого мужа. Он повис между двумя колоннами в поисках выхода. Карта указывает на неравные отношения, которые напрягают. Один из партнеров чувствует себя рабом, его всё чаще посещают мысли о бегстве и начале жизни "с чистого листа". Возможно, на этой неделе будет разрыв отношений. Если бегут именно от вас, подумайте, что необходимо изменить в себе, чтобы исправить ситуацию. Если убегаете вы, делайте это быстрее.

Дева – Семерка Кубков

На этой неделе вы будете много мечтать – о новой любви, о романтике, об отношениях, о гармонии и прочих прекрасных вещах. Но, увы, похоже, они так и останутся мечтами. По крайней мере, на этой неделе. В то же время карта указывает на высокие платонические отношения, а также на прилив вдохновения. Используйте накопившуюся энергию в "мирных целях" - это поможет в карьере и творчестве.

Весы – Четверка Денариев

Ваши отношения с партнером строятся на выгоде. Чувствам, романтике в них отведена вторая, если не десятая, роль. Возможно, ваш партнер слишком беспокоиться о будущем, хотя на самом деле никаких поводов для беспокойства нет. Но этот страх приводит к тому, что он пытается законсервировать ситуацию, оставить всё как есть. Он боится любых перемен, в том числе в отношениях. Если вас устраивает такое "одиночество вдвоем" и такой застой – оставляйте всё как есть. Если нет – делайте что-нибудь.

Новости Любовный гороскоп на июль 2018 по Таро Казановы

Скорпион – Семерка Денариев

На этой неделе Таро рекомендуют не торопить события. Следует позволить отношениям "вызреть". Не следует "собирать урожай" и активно действовать до тех пор, пока партнер не готов к следующему важному шагу. Главное – не делать ничего лишнего. Возможно, ваши отношения в самом начале, и вы тестируете друг друга. Сексуальные темпераменты у вас явно разные, но союз имеет хорошие перспективы. Карта также может указывать на беременность.

Стрелец – Восьмерка Жезлов

Вы на пороге больших перемен, скорее всего, положительных. Вот-вот должно произойти какое-то событие, которое внесет коррективы в ваши отношения. Карта также указывает на большое стремление к переменам, на экстремальный секс в неожиданных местах, на сексуальные фантазии и удовлетворение от общения с партнером.

Козерог – Девятка Жезлов

На карте изображена соблазнительная девушка, на которую с вожделением смотрит узник из своей камеры. На этой неделе вы можете бороться с искушением. Возникнет желание завязать новые отношения, но вас будет останавливать прошлый негативный опыт. Чтобы защититься от самого себя, вы даже можете сооружать целую "линию обороны". Совет Таро: если вам действительно нужен этот человек, действуйте!

Водолей – Император

Эта карта символизирует женатого мужчину, который обладает по-настоящему мужскими чертами характера: он уверен в себе, надежен, знает, чего хочет, и не собирается выставлять чувства напоказ. Он старается быть верным супруге, но и любовница рядом с ним будет вполне удовлетворена – и материально, и физически. Чтобы этот союз был счастливым, позвольте мужчине контролировать ситуацию, отдайте ему бразды правления. Да, он немного старомоден и патриархален, но то, что вы получите взамен, того стоит.

Рыбы – Тройка Жезлов

На этой неделе Таро обещают вам экстремальный секс. На карте изображена пара, занимающаяся любовью на сеновале. Всё может происходить быстро и в самых неожиданных местах, но в одном можно быть уверенным: эта любовь без предрассудков принесет удовлетворение обоим.

Напомним, ранее OBOZREVATEL озвучил любовный гороскоп на июль по картам Таро Казановы.