Любовный гороскоп на 16-22 июля по Таро Казановы

Гороскоп отношений на неделю с 16 по 22 июля 2018 года по картам Таро Казановы обещает "взрослые" отношения Рыбам, тайный роман Близнецам и животную страсть Весам.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на неделю по раскладу Таро.

Он сделан на основе колоды "Casanova" итальянского художника Luca Raimondo.

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Овен – Двойка Денариев

На карте изображена оргия. Несколько пар занимаются любовью в красивых богатых апартаментах. Карта обещает отношения без планов и обязательств, которые удовлетворяют обоих партнеров. Возможно, на этой неделе вы захотите завести курортный роман или отправиться в приключение с незнакомцем на одну ночь. Не исключено, что любовь вы захотите купить. Так или иначе, такой тип отношений доставит вам радость, поможет расслабиться, забыть о ежедневных заботах. Сексуальная совместимость с партнером также обеспечена.

Телец – Туз Денариев

Если бы в раскладе речь не шла о любви и отношениях, эта карта могла бы означать невероятные возможности в плане финансов. В данном контексте она символизирует новые отношения, которые не будут похожи на предыдущие, или вывод прежнего союза на принципиально новый уровень. На этой неделе Таро рекомендуют вам воспользоваться уникальным шансом обрести, наконец, счастье в личной жизни, но предупреждают о том, что этот дар не свалится с Неба – необходимо действовать, идти к нему навстречу.

Близнецы – Паж Жезлов

Эта карта имеет несколько значений. Первое – вы получите какую-то новость, важное сообщение, которое может повлиять на ваши отношения с партнером. Второе значение – встреча или роман с кем-то молодым, но честным и верным. Третье – романтическое приключение с партнером, который моложе вас. Вы будете скрывать эти отношения, и это будет придавать особый вкус риска в ваше общее "преступление". Так или иначе, скучно вам не будет.

Рак – Маг

На карте изображен мужчина, который стоит позади женщины. Он намного выше ее, одна рука находится на ее шее, вторая делает назидательный жест. При этом очевидно, что женщина полностью заворожена и подчинена ему. Более того – она обожествляет своего партнера. Карта может указывать на отношения, в которых один из вас будет явно доминировать. Судя по карте, второму, подчиненному, это нравится. Сам "доминатор" может не только питать к "рабыне" нежные чувства, но и ценить этот союз, поскольку только этот человек рядом дает ему ощущение собственного величия. Вы будете получать удовлетворение от этого союза до тех пор, пока такое распределение ролей будет устраивать обоих.

Новости Гороскоп на июль по картам Таро

Лев – Восьмерка Кубков

На карте изображена забавная сценка: парочка занимается любовью в шикарном кабинете, и тут в двери показывается мужчина. По всей видимости, муж. Значение карты очевидно. Это "любовный треугольник", измена, напрасные ожидания, разрыв существующих отношений, поиск нового партнера, неудовлетворенность – на эмоциональном и физиологическом уровне. Несмотря на негативную направленность карты, есть в ней и "плюс": раз уж произошел такой кризис в отношениях, он непременно приведет к быстрому выходу из ситуации.

Дева – Рыцарь Кубков

Скажем прямо, это не лучшая карта. На ней изображен красавец-мужчина в маске на белом коне. Но он – не герой-любовник, а бессовестный соблазнитель. На этой неделе повышается риск встретить мужчину, который покажется вам идеалом во всех отношениях. Он будет говорить прекрасные слова, засыпать вас комплиментами и обещаниями, строить планы на совместное будущее. Он будет красив, богат и перспективен, но увы – его цель слишком банальна: затащить вас в постель и внести ваше имя в длинный список своих побед.

Весы – Луна

Эта карта обещает… притяжение к потенциальному партнеру на уровне инстинктов. Ваша сексуальность существенно возрастет (символ – полная луна, изображенная на карте). Вы поймете, что вас просто тянет к тому человеку, и доводы ума здесь не играют никакой роли. Таро обещают вам на этой неделе кратковременный роман, который может продлиться до утра или протянет еще несколько дней. Удовлетворенная страсть уже не страсть. Помните об этом. Если вас устраивает такой вариант – смело отправляйтесь в это приключение.

Скорпион – Рыцарь Жезлов

Эта карта символизирует служебный роман. На этой неделе вы можете завязать отношения без обязательств с тем, к кому испытываете настоящую симпатию. Притяжение к партнеру будет настолько сильным, что ожидание превратится в настоящую пытку. Тот человек будет необходим вам весь и прямо сейчас. Карта также означает невероятную способность к трансформации. Таро рекомендуют либо просто насладиться этими отношениями, либо использовать сексуальную энергию в "мирных целях" - ради совместного достижения амбициозной цели.

Новости Любовный гороскоп на июль 2018 по Таро Казановы

Стрелец – Двойка Мечей

Эта карта – о сомнениях. На ней изображена влюбленная пара. Богато одетый мужчина начинает раздевать стоящую перед ним женщину, но по выражению ее лица понятно: она еще не приняла для себя решение, как поступать дальше. Карта может указывать на кризис в отношениях, когда один партнер полностью открыт для другого, а второй – крайне недоверчив и пытается как-то "протестировать" его чувства. И этот яд убивает любовь. Ваш союз может базироваться на компромиссе, но он явно нестабилен. Таро рекомендуют либо, наконец, поверить человеку, который находится рядом, либо разорвать отношения.

Козерог – Десятка Жезлов

На карте изображено казино. За игральным столом сидят мужчина и женщина, за игрой наблюдает несколько человек. Мужчина полностью сосредоточен на процессе. Он смотрит на фишки и карты, лежащие на столе. Увы, карта говорит о том, что ваши отношения с партнером оказались в кризисе. Чувства здесь играют не первую и даже не десятую роль, главное здесь – сухой расчет. Этот человек с вами, потому что ему это выгодно. Ни о каком сексуальном удовлетворении здесь речь не идет. Впрочем, и об эмоциональном тоже. Таро рекомендуют расстаться на время – например, провести отпуск врозь. Или подумать о новых отношениях.

Водолей – Девятка Жезлов

На карте изображена соблазнительная красивая женщина, на которую из окна тюремной камеры с вожделением смотрит узник. Эта карта – о сдерживании чувств, о самоконтроле, об ограничениях и рамках, в которые вы сами можете себя загнать. Возможно, вы ожидаете какого-то подвоха, какой-то неприятности от новых отношений, помня о прежнем горьком опыте, но здесь вам точно ничего не грозит. Если вы не снимете эту "защиту", Таро обещают вам виртуальный секс, флирт с тем, кто вам симпатичен, но не более.

Рыбы – Королева Денариев

Эта карта – о "взрослых", зрелых отношениях с партнером. У вас нет никаких романтических иллюзий, и вы просто удовлетворяете друг друга – благо, вы уже научились это делать. Здесь секс – просто спорт. По-настоящему интимных отношений между вами может не быть. С другой стороны, карта имеет и позитивный аспект: она обещает не только чувственные радости, но и иные радости жизни. Например, веселую компанию, застолье, богатство. Если вас полностью устраивает такое положение – получайте удовольствие.

Напомним, ранее OBOZREVATEL озвучил любовный гороскоп на июль по картам Таро Казановы.