Любовь как смысл жизни: самые влюбчивые знаки Зодиака

Некоторые люди влюбляются раз и на всю жизнь. Другие же каждую неделю заводят новый роман и считают, что каждая их любовь настоящая.
OBOZREVATEL предлагает узнать тройку самых влюбчивых знака Зодиака.
Скорпион
Скарлетт Йоханссон
Фото: www.lofficielrussia.ru
Родилась: 22 ноября 1984 года
Представители этого знака могут быть счастливыми только тогда, когда любят. И если рядом с ними нет нужного человека, то они создадут себе образ, в который и будут влюблены. Скорпионы очень привязчивы, поэтому не удивительно, что они могут иметь чувства сразу к нескольким людям одновременно.
Рак
Селена Гомес
Фото: instagram/selenagomez
Родилась: 22 июля 1992 года
Раки любят страстно, сильно и навсегда. По крайней мере им так кажется. Но на самом деле представители этого знака, как и Скорпионы, способны почти на ровном месте создать себе идола и без памяти в него влюбиться. Только когда Ракам начинают отвечать взаимностью, они сразу же теряют интерес к объекту симпатии.
Близнецы
Анджелина Джоли
Фото: beztabu.net
Родилась: 4 июня 1975 года
Люди, рожденные под этим знаком Зодиака, влюбляются часто, потому жизнь без этих чувств им не мила. Любовь для Близнецов — это страдание, которое приносит удовольствие. Представители этого знака очень часто меняют партнеров. Ведь когда все хорошо и нет повода для внутренних мучений, то для них это уже не интересно.
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