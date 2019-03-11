Любовь как смысл жизни: самые влюбчивые знаки Зодиака

Некоторые люди влюбляются раз и на всю жизнь. Другие же каждую неделю заводят новый роман и считают, что каждая их любовь настоящая.

OBOZREVATEL предлагает узнать тройку самых влюбчивых знака Зодиака.

Скорпион

Скарлетт Йоханссон Фото: www.lofficielrussia.ru

Родилась: 22 ноября 1984 года

Представители этого знака могут быть счастливыми только тогда, когда любят. И если рядом с ними нет нужного человека, то они создадут себе образ, в который и будут влюблены. Скорпионы очень привязчивы, поэтому не удивительно, что они могут иметь чувства сразу к нескольким людям одновременно.

Рак

Селена Гомес Фото: instagram/selenagomez

Родилась: 22 июля 1992 года

Раки любят страстно, сильно и навсегда. По крайней мере им так кажется. Но на самом деле представители этого знака, как и Скорпионы, способны почти на ровном месте создать себе идола и без памяти в него влюбиться. Только когда Ракам начинают отвечать взаимностью, они сразу же теряют интерес к объекту симпатии.

Близнецы

Анджелина Джоли Фото: beztabu.net

Родилась: 4 июня 1975 года

Люди, рожденные под этим знаком Зодиака, влюбляются часто, потому жизнь без этих чувств им не мила. Любовь для Близнецов — это страдание, которое приносит удовольствие. Представители этого знака очень часто меняют партнеров. Ведь когда все хорошо и нет повода для внутренних мучений, то для них это уже не интересно.

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