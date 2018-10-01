Лунный календарь на октябрь 2018: когда стричь волосы

Все девушки хотят, чтобы их волосы были крепкими и густыми. Для этого, как известно, нужно время от времени подстригать кончики.

Лунный календарь на октябрь 2018 расскажет, когда лучше это делать, чтобы волосы росли быстро. Обратите внимание, что для стрижек в октябре имеются благоприятные и неблагоприятные дни, поэтому для визита в парикмахерскую следует выбрать правильное время, пишет maximum.fm.

Красным цветом отмечены наиболее неблагоприятные дни, зеленым - благоприятные дни для стрижки, остальные - нейтральные.

Лунный календарь стрижек на октябрь

1 октября (понедельник). Благоприятный день для любых манипуляций над волосами, однако не стоит поспешно выбирать мастера, ведь отличный конечный результат будет зависеть именно от него. Выбирая парикмахера не забывайте обращать внимание на его профессиональный инструментарий, ведь от уровня качества инструментов и косметических средств для волос будет зависеть и качество работы.

2 октября (вторник). Желание быстро изменить имидж не увенчается успехом, поэтому лучше воздержаться от неосмотрительных решений.

3 октября (среда). Питательная маска для волос в этот день будет максимально эффективной, так увлажнить ломкие кончики лишним не будет.

4 октября (четверг). Если планируете уменьшить длину волос, то лучше это делать во второй половине дня. За это они отблагодарят вас невероятным блеском и густотой.

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5 октября (пятница). Благоприятный день для экспериментов над длиной волос, однако не лучшее время для изменения его цвета. Окрашивание волос в этот день может обернуться для вас печальными последствиями: сухость кожи головы, перхоть, выпадение волос, или даже аллергическая реакция.

6 октября (суббота). Благоприятный день для обновления косметических средств для волос, однако не слишком хорошая пора для дерзких стрижек. Шампуни, кондиционеры, маски и бальзамы, которые вы применяли раньше, уже не выполняют полезных функций, потому что волосы к ним привыкли. Поэтому не теряйте времени, и отправляйтесь выбирать новый уход, соответствующий вашему типу волосам и его потребностям.

7 октября (воскресенье). Сделанная прическа в этот день будет невероятно вам подходить, а затем - спровоцирует много комплиментов в ваш адрес.

8 октября (понедельник). Если вы грезите длинными волосами, то стричь его рекомендуется только в первой половине дня, ведь именно период первой половины дня будет энергетически благоприятным.

9 октября (вторник). В этот день стоит обратить внимание на домашнюю утварь для волос. Очистить ее и продезинфицировать будет очень кстати.

10 октября (среда). Благоприятный день для изменения длины и цвета волос. Любые эксперименты однозначно приветствуются.

11 октября (четверг). Подстригать волосы целесообразно только в том случае, если планируете замедлить их рост.

12 октября (пятница). Изменение имиджа следует ограничить только новой прической, ведь остальные манипуляций не будут удовлетворены вас конечным результатом.

13 октября (суббота). В этот день не рекомендуется стричь волосы, а также изменять привычный уход не стоит.

14 октября (воскресенье). Благоприятный день для подравнивания ломких кончиков.

15 октября (понедельник). Начало новой недели потребует изменений - как внешних, так и внутренних. Новая стрижка в этот день вас удовлетворит.

16 октября (вторник). Чтобы избежать разочарования и плохого настроения в этот день, просто ограничьтесь питательной маской для волос приготовленной из природных компонентов.

17 октября (среда). Не лучшее время менять имидж. Волосы после стрижки будут расти поврежденными, а восстановить его будет крайне сложно.

18 октября (четверг). Давно планировали изменить длину волос? Не сомневайтесь, а меняйте длину именно в этот день. Он обещает быть благоприятным в смысле перевоплощений.

19 октября (пятница). Не стоит давать волю фантазиям и экспериментировать над волосами. В этот день все модификации не принесут желаемого результата.

20 октября (суббота). Прежде чем решиться на изменение длины или цвета волос - спросите себя, действительно ли вы в этом нуждаетесь. Возможно, шаг к перевоплощений обусловлен желанием удивить вторую половинку? Если так, то даже не теряйте времени. Любимый человек даже не заметит изменений, а еще хуже, будет недоволен конечным результатом.

21 октября (воскресенье). Если состояние кончиков вас не удовлетворяет, то стоит их обрезать. Однако, помните: дальнейшее их вид будет зависеть именно от вас. Питательные маски, натуральные шампуни, все возможные масла - это именно то, что способно превратить ваши волосы на невероятной красоты шевелюру.

22 октября (понедельник). Забудьте об обрезании волос, поскольку в этот день различные манипуляции с ним будут неудачными.

23 октября (вторник). Если не планируете ускорять рост волос, то можете смело уменьшать их длину в этот день.

24 октября (среда). Лучше воздержаться от стрижки в этот день, потому что после нее отрастить волосы будет сложно.

25 октября (четверг). Благоприятный день для любых процедур.

26 октября (пятница). Изменение стрижки значительно улучшит вид вашей шевелюры. Однако не забывайте применять термозащиту перед использованием фена, плойки и выравнивателя.

27 октября (суббота). Стоит признать, что ваши волосы не в лучшем состоянии, поэтому посетить парикмахера, который сделает своеобразное "спа" для волос, лишним не будет.

28 октября (воскресенье). В этот день остерегайтесь неквалифицированных парикмахеров. Посещайте только проверенных мастеров, ведь ликвидация пагубных последствий профессиональной халатности будет затяжной.

29 октября (понедельник). Новая неделя - новая прическа. Почему бы не попробовать?

30 октября (вторник). Сделанная прическа в этот день привлечет внимание человека, которому вы давно симпатизируете.

31 октября (среда). В этот день стоит комплексно подойти к процессу ухода за за волосами. Главное минимизировать механическое воздействие на него фены, выравниватель, плойки, и тогда волосы отблагодарит вас быстрым ростом.

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