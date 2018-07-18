Лучшие любовницы: рейтинг самых страстных знаков Зодиака среди женщин

Иногда для того, чтобы понравиться мужчине, девушке стоит приложить огромные усилия, но при этом отношения все равно не "клеятся".

Существует теория, что сексуальность и притягательность женщин зависит не только от внешних данных, но еще и других факторов: энергетики, уверенности в себе и прочих. В свою очередь, астрологи считают, что звезды также влияют на любовный потенциал человека, поэтому представительницы некоторых знаков Зодиака являются лучшими любовницами, нежели другие.

OBOZREVATEL предлагает узнать, какие знаки Зодиака среди женщин являются лучшими в постели.

Nastroy

Близнецы

Прежде чем подпустить к себе кого-то, женщина-Близнец усердно изучает потенциальный объект влечения. В постели дамы под знаком Близнецы стремятся одновременно выполнять несколько дел, что очень нравится мужчинам. К тому же, в сексе они раскрепощены, а удивительная тонкость интуиции позволяет партнерам удивляться талантам .

Делить постель с Близнецами - это значит участвовать в марафоне. Победителями становятся самые выносливые. Однако, подумайте о том, сможете ли вы соответствовать их требованиям?

Скорпион

Женщины этого знака Зодиака притягивают, словно колдуньи – в них сочетается внешняя холодность и кипящие страсти в душе, огненные взгляды и изысканные речи, элегантные манеры и воинственность. Главная фишка дамы-Скорпиона - все новое она схватывает на лету. Это - лучшие любовницы, правда, они еще и очень требовательны к партнерам. Если мужчина готов к экспериментам, то со Скорпионом у него сложится союз.

Особенность женщин-Скорпионов - умение подстроиться под партнера и свести его с ума. Эти дамы могут быть нежными и подчиняться, могут стать страстными роковыми любовницами или же проявлять искреннее равнодушие и хладнокровие. Для них нет границ и запретов - это также важное преимущество.

Весы

У Весов есть все качества, которыми должна обладать идеальная любовница. Девушка-Весы очень тонко чувствует своего партнера, даже если она знакома с ним не так и давно. Если мужчине посчастливилось встретить такую женщину, ни в коем случае нельзя ее отпускать.

Самое большое наслаждение для Весов - это открытое удовольствие и восхищение со стороны партнера их сексуальными возможностями. Поддерживать постоянную страсть в отношениях лучше всего помогут различные сексуальные эксперименты, поездки в новые романтические места, совместное изучение сексуальных практик.

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