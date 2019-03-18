Вечные жертвы обмана: самые доверчивые знаки Зодиака

Иногда доверчивость — не самое лучшее качество. Некоторые люди настолько открыты и наивны, что готовы поверить даже в самую абсурдную информацию.

OBOZREVATEL составил список самых доверчивых знаков Зодиака, которых очень легко обвести вокруг пальца.

Весы

Ким Кардашьян Фото: instagram/kimkardashian

Родилась: 21 октября 1980 года

Весы бесконечно верят в доброту, порядочность и искренность. Они вообще не рассчитывают на то, что кто-то посмеет их обманывать. Поэтому каждый такой факт их здорово удивляет, но, к сожалению, ничему не учит. Представители этого знака снова и снова дают людям возможность манипулировать ими.

Козерог

Брэдли Купер Фото: golos-ameriki.ru

Родился: 5 января 1975 года

Люди, рожденные под этим знаком Зодиака, легко идут на поводу у других. Они со слабой волей, поэтому даже когда видят обманщика насквозь, все равно не могут ему отказать. Козероги судят о людях по себе. Думают, во всех есть что-то хорошее — достаточно только найти эту позитивную черту и развивать.

Дева

Бейонсе Фото: instagram/beyonce

Родилась: 4 сентября 1981 года

Представителей этого знака можно отнести к числу самых верных, надежных и доверчивых людей. Когда окружающие понимают, что Девы не способны отказать в просьбе, они начинают садиться им на шею и нередко просто используют их в своих целях. Порой из-за своей невнимательности Девы не замечают такого отношения со стороны других людей, в этом случае только близкие люди смогут открыть им глаза на происходящее.

Ранее OBOZREVATEL составил список тех знаков, с представителями которых лучше быть осторожным.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал