Коридор затмений: что нельзя делать до декабря

Период до декабря текущего года будет крайне неблагоприятным - за счет "коридора затмений" и других астрологических факторов.

Об этом OBOZREVATEL рассказала астролог Эфа Форина.

В контексте трех затмений лета – солнечного 13 июля, лунного 27 июля и солнечного 11 августа – она заметила, что каждое из них оказывается свое влияние на протяжении 14 дней – 7 дней до и 7 дней после самого затмения.

Учитывая, что каждый такой 14-дневный период считается тяжелым и неблагоприятным, фактически "совсем мало времени остается на то, чтобы выйти из этого коридора, из огня да в полымя", - заметила она.

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Эфа Форина также сообщила: ситуация усугубляется тем, что планета Плутон будет ретроградной до конца ноября текущего года – ее видимое направление движения на небе будет противоположным "нормальному".

Как пояснила астролог, этот факт дает ощущение дискомфорта. "Это как находиться в помещении с низким потолком, он давит", - сказала она.

Исходя из этого Эфа Форина порекомендовала не назначать свадьбы до ноября месяца включительно, а также не совершать важных покупок. По ее словам, заключенный в эти дни союз может оказаться непрочным и проблемным, а дорогая покупка, например, техника, "не будет вылезать из сервисных центров".

Астролог также посоветовала воздержаться от разного рода плановых операций, поскольку это период "очень тяжелого выздоровления". Делайте исключение только для тех оперативных вмешательств, с которыми нельзя подождать.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Эфа Форина рассказала о частичном солнечном затмении 13 июля и о том, по каким знакам Зодиака оно "плотно пройдется".