Кому сегодня нужно быть осторожным: гороскоп на 18 июля

Гороскоп на сегодня, 18 июля 2018 года.

Среда этой рабочей недели призывает некоторые знаки гороскопа к осторожности, другим же сегодня крупно повезет. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астролога.

ОВЕН

Овнам сегодня следует действовать смелее. Если у вас есть давно невысказанные обиды, желания, которые вы все это время не решались реализовать, то действуйте! Сейчас самое время для того, чтобы добиться желаемого. Поэтому прислушайтесь к зову своего сердца и действуйте.

При этом не забывайте о близких вам людях. Кажется, им нужна ваша поддержка.

ТЕЛЕЦ

В последнее время Тельцы очень много работают. Вам не следует забывать и об отдыхе. Иначе вас могут ожидать проблемы в семье и конфликты с друзьями. Хотя этого можно избежать. Кроме того, Тельцам следует следить за словами - иногда даже самое безобидное слово может очень больно ранить.

БЛИЗНЕЦЫ

Вам следует поднажать. Долгое время Близнецы откладывали важные дела в долгий ящик. Так больше продолжаться не может. Звезды говорят, что именно сегодня рожденным под этим знаком людям нужно собраться и решить накопившиеся за последнее время проблемы.

Кроме того, вас ждут неожиданные, но очень приятные встречи.

РАК

Сегодня звезды сулят вам невероятные перспективы. У вас все будет получаться и на работе, и в быту. Более того, на работе вас ждет приятный финансовый сюрприз. Так что выше нос, если настроение с самого утра не очень.

ДЕВА

Сегодня Девам лучше сосредоточиться на решении личных вопросов. Работа работой, но личная жизнь тоже требует вашего внимания. Уделите больше внимания вашим близким, проведите время с семьей - это окупится с лихвой.

ЛЕВ

Львам следует быть осторожными. Ваши враги рядом и замышляют против вас недоброе. Возможно вам стоит присмотреться к кругу людей, с которыми вы общаетесь. Недоброжелатель может быть среди них.

Вам следует осторожнее относиться к новым предложениям - они могут таить ловушки, которые приведут к большим неприятностям.

ВЕСЫ

К Весам сегодня звезды тоже не очень любезны. Рискованные поступки, авантюры и важные решения лучше отложить на другой день. Сегодня это может сыграть против вас.

СКОРПИОН

Вы просто молодцы. В последнее время делаете большие успехи на работе, но нужно продолжать в том же духе. В таком случае звезды непременно отблагодарят вас своим вниманием. Сегодняшний день обещает вам приятные финансовые сюрпризы, а к концу недели вас ждет интересное знакомство.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцов сегодня весь день ждут интересные встречи. Доверяйте сегодня своей интуиции - она вас точно не подведет. Если будете следовать за серцем, то к вечеру вас ожидает приятный сюрприз. Будьте готовы к тому, что он может перевернуть всю вашу жизнь.

КОЗЕРОГ

Для Козерога, который озадачен вопросами оформления документов, вопросами покупки или продажи недвижимости и прочих важных сделок, вторник этой недели будет весьма благоприятным. Сегодня вам может показаться, что ваши собеседники не в восторге от вас и того, что вы делаете, но это только на первый взгляд.

ВОДОЛЕЙ

Водолеям сегодня предстоит столкнуться с бюрократической волокитой. Вас ждут непростые переговоры, многочисленные встречи. Возможно, из-за этого у вас подпортится настроение, однако это все равно необходимо сделать - важные дела не терпят отлагательств.

РЫБЫ

Творческий подход к любому делу обещает Рыбам сегодня если не полный успех, то по крайней мере весьма позитивный результат. Воспользуйтесь своей харизмой, чтобы произвести хорошее впечатление на людей, с которыми будете общаться.