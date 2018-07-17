Кому сегодня нужно быть осторожным: гороскоп на 18 июля

Гороскоп на сегодня, 18 июля 2018 года.
Среда этой рабочей недели призывает некоторые знаки гороскопа к осторожности, другим же сегодня крупно повезет. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астролога.
ОВЕН
Овнам сегодня следует действовать смелее. Если у вас есть давно невысказанные обиды, желания, которые вы все это время не решались реализовать, то действуйте! Сейчас самое время для того, чтобы добиться желаемого. Поэтому прислушайтесь к зову своего сердца и действуйте.
При этом не забывайте о близких вам людях. Кажется, им нужна ваша поддержка.
ТЕЛЕЦ
В последнее время Тельцы очень много работают. Вам не следует забывать и об отдыхе. Иначе вас могут ожидать проблемы в семье и конфликты с друзьями. Хотя этого можно избежать. Кроме того, Тельцам следует следить за словами - иногда даже самое безобидное слово может очень больно ранить.
БЛИЗНЕЦЫ
Вам следует поднажать. Долгое время Близнецы откладывали важные дела в долгий ящик. Так больше продолжаться не может. Звезды говорят, что именно сегодня рожденным под этим знаком людям нужно собраться и решить накопившиеся за последнее время проблемы.
Кроме того, вас ждут неожиданные, но очень приятные встречи.
РАК
Сегодня звезды сулят вам невероятные перспективы. У вас все будет получаться и на работе, и в быту. Более того, на работе вас ждет приятный финансовый сюрприз. Так что выше нос, если настроение с самого утра не очень.
ДЕВА
Сегодня Девам лучше сосредоточиться на решении личных вопросов. Работа работой, но личная жизнь тоже требует вашего внимания. Уделите больше внимания вашим близким, проведите время с семьей - это окупится с лихвой.
ЛЕВ
Львам следует быть осторожными. Ваши враги рядом и замышляют против вас недоброе. Возможно вам стоит присмотреться к кругу людей, с которыми вы общаетесь. Недоброжелатель может быть среди них.
Вам следует осторожнее относиться к новым предложениям - они могут таить ловушки, которые приведут к большим неприятностям.
ВЕСЫ
К Весам сегодня звезды тоже не очень любезны. Рискованные поступки, авантюры и важные решения лучше отложить на другой день. Сегодня это может сыграть против вас.
СКОРПИОН
Вы просто молодцы. В последнее время делаете большие успехи на работе, но нужно продолжать в том же духе. В таком случае звезды непременно отблагодарят вас своим вниманием. Сегодняшний день обещает вам приятные финансовые сюрпризы, а к концу недели вас ждет интересное знакомство.
СТРЕЛЕЦ
Стрельцов сегодня весь день ждут интересные встречи. Доверяйте сегодня своей интуиции - она вас точно не подведет. Если будете следовать за серцем, то к вечеру вас ожидает приятный сюрприз. Будьте готовы к тому, что он может перевернуть всю вашу жизнь.
КОЗЕРОГ
Для Козерога, который озадачен вопросами оформления документов, вопросами покупки или продажи недвижимости и прочих важных сделок, вторник этой недели будет весьма благоприятным. Сегодня вам может показаться, что ваши собеседники не в восторге от вас и того, что вы делаете, но это только на первый взгляд.
ВОДОЛЕЙ
Водолеям сегодня предстоит столкнуться с бюрократической волокитой. Вас ждут непростые переговоры, многочисленные встречи. Возможно, из-за этого у вас подпортится настроение, однако это все равно необходимо сделать - важные дела не терпят отлагательств.
РЫБЫ
Творческий подход к любому делу обещает Рыбам сегодня если не полный успех, то по крайней мере весьма позитивный результат. Воспользуйтесь своей харизмой, чтобы произвести хорошее впечатление на людей, с которыми будете общаться.
Читайте все новости по теме "Астрологический прогноз" на Обозревателе.