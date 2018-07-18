Кому сегодня не повезет: гороскоп на 19 июля

Гороскоп на сегодня, 19 июля 2018 года.

В четверг некоторым знакам гороскопа повезет меньше, чем другим, а вот некоторых ожидает крупная удача. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астролога.

ОВЕН

Овны, отдохните. Вы взвалили на себя столько забот и задач, что даже ваш могучий организм может не выдержать. Остановитесь, переведите дыхание и оглянитесь на объем проделанной работы - он вас приятно удивит.

Звезды говорят, что в ближайшее время вас ждут приятные встречи и очень интересное знакомство, которое может сыграть большую роль в вашей жизни.

ТЕЛЕЦ

Тельцам следует быть чуточку терпимее к ошибкам других. Вы кипите и злитесь, но результата это не приносит. Остыньте, все будет хорошо.

Сегодня рожденным под этим знаком зодиака следует быть осторожнее - вас могут поджидать мелкие травмы в быту.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецам придется сегодня исправлять какую-то ошибку, но это не займет много времени. Вечер лучше посвятить семье, а не очередной деловой встрече.

РАК

Ракам стоит пересмотреть свои консервативные взгляды и привнести в свою жизнь что-то новое. Обязательно посоветуйтесь с партнером перед тем, как принять важное решение

ДЕВА

К вам сегодня звезды настроены не очень благожелательно. Поэтому будьте очень осторожны. Во-первых, не спешите с принятием важных решений - это может закончиться большим фиаско. Во-вторых, берегите себя. Астрология предупреждает об угрозе.

ЛЕВ

Львам лучше не ввязываться в авантюры и быть осторожнее в решении финансовых вопросов. Сегодня не лучший день для того, чтобы рисковать деньгами.

ВЕСЫ

Весы, вы крутые. Это заметно даже звездам. Сегодня вас ждет ровный и спокойный день. Не будет ни тревог, ни особенных стрессов.

Вчера вам не очень везло, но сегодня все будет хорошо. Кстати, жизнь готовит вам увлекательное путешествие.

СКОРПИОН

Скорпионы, вам нужно быть пунктуальнее. Вы двигаетесь в верном направлении, но мелкие опоздания и просчеты могут свести все ваши усилия насмарку.

Сегодняшний день готовит вам встречу с прошлым. Будет интересно.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцы, не нервничайте так. Да, вас все достало, и на работе куча проблем, но это ничего. Скоро все пойдет на лад. Кстати, личной жизни это тоже касается.

КОЗЕРОГ

У Козерогов хороший и подходящий день для операций с финансами и с недвижимостью. Сегодня повышенная возможность дополнительного заработка.

ВОДОЛЕЙ

Водолеям не стоит сегодня заводить новых знакомств и одалживать деньги. Азартные игры и алкоголь сегодня под запретом. Будьте осторожны.

РЫБЫ

Рыбам лучше посвятить больше времени свои вторым половинкам. Кажется, на вас за что-то злятся.