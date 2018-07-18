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Кому сегодня не повезет: гороскоп на 19 июля

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Гороскоп на сегодня, 19 июля 2018 года.

В четверг некоторым знакам гороскопа повезет меньше, чем другим, а вот некоторых ожидает крупная удача. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астролога.

ОВЕН

Овны, отдохните. Вы взвалили на себя столько забот и задач, что даже ваш могучий организм может не выдержать. Остановитесь, переведите дыхание и оглянитесь на объем проделанной работы - он вас приятно удивит.

Звезды говорят, что в ближайшее время вас ждут приятные встречи и очень интересное знакомство, которое может сыграть большую роль в вашей жизни.

ТЕЛЕЦ

Тельцам следует быть чуточку терпимее к ошибкам других. Вы кипите и злитесь, но результата это не приносит. Остыньте, все будет хорошо.

Сегодня рожденным под этим знаком зодиака следует быть осторожнее - вас могут поджидать мелкие травмы в быту.

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БЛИЗНЕЦЫ

Близнецам придется сегодня исправлять какую-то ошибку, но это не займет много времени. Вечер лучше посвятить семье, а не очередной деловой встрече.

РАК

Ракам стоит пересмотреть свои консервативные взгляды и привнести в свою жизнь что-то новое. Обязательно посоветуйтесь с партнером перед тем, как принять важное решение

ДЕВА

К вам сегодня звезды настроены не очень благожелательно. Поэтому будьте очень осторожны. Во-первых, не спешите с принятием важных решений - это может закончиться большим фиаско. Во-вторых, берегите себя. Астрология предупреждает об угрозе.

ЛЕВ

Львам лучше не ввязываться в авантюры и быть осторожнее в решении финансовых вопросов. Сегодня не лучший день для того, чтобы рисковать деньгами.

ВЕСЫ

Весы, вы крутые. Это заметно даже звездам. Сегодня вас ждет ровный и спокойный день. Не будет ни тревог, ни особенных стрессов.

Вчера вам не очень везло, но сегодня все будет хорошо. Кстати, жизнь готовит вам увлекательное путешествие.

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СКОРПИОН

Скорпионы, вам нужно быть пунктуальнее. Вы двигаетесь в верном направлении, но мелкие опоздания и просчеты могут свести все ваши усилия насмарку.

Сегодняшний день готовит вам встречу с прошлым. Будет интересно.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцы, не нервничайте так. Да, вас все достало, и на работе куча проблем, но это ничего. Скоро все пойдет на лад. Кстати, личной жизни это тоже касается.

КОЗЕРОГ

У Козерогов хороший и подходящий день для операций с финансами и с недвижимостью. Сегодня повышенная возможность дополнительного заработка.

ВОДОЛЕЙ

Водолеям не стоит сегодня заводить новых знакомств и одалживать деньги. Азартные игры и алкоголь сегодня под запретом. Будьте осторожны.

РЫБЫ

Рыбам лучше посвятить больше времени свои вторым половинкам. Кажется, на вас за что-то злятся.

Место
Украина
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