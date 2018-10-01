Календарь стрижек на октябрь 2018: благоприятные дни

В октябре 2018 года больше благоприятных дат для стрижки, чем это было в сентябре. Выбирая день, отдайте предпочтение такому, что позитивно влияет конкретно на ваше животное по китайскому календарю.

Астролог и специалист по фэн-шуй Виталий Дяченко специально для OBOZREVATEL подготовил китайский календарь стрижек, который влияет на жизненные обстоятельства.

Согласно китайским метафизическим наукам, стричься желательно в светлое время суток.

1 октября — обострение хронических заболеваний. От стрижки лучше отказаться всем, независимо от года рождения.

2 октября — рост доходов, особенно для Крысы, Тигра, Змеи, Собаки, Свиньи. Не рекомендуется Быку, Козе, Обезьяне, Петуху.

3 октября — риск заболевания. От стрижки лучше отказаться, особенно Змее и Лошади.

4 октября — повышение внутриглазного давления, особенно у Быка, Дракона, Козы и Собаки.

5 октября — ощущение внутренней гармонии, особенно у Лошади, Козы, Обезьяны, Петуха и Свиньи. Не рекомендуется Быку, Тигру, Кролику и Дракону.

6 октября — радостные события, особенно у Быка, Тигра, Кролика, Собаки. Не рекомендуется Крысе, Дракону, Змее, Обезьяне, Свинье.

7 октября — конфликтные ситуации, особенно у Крысы.

8 октября — душевные переживания, особенно у Дракона, Петуха, Собаки.

9 октября — критика и опасные ситуации, особенно у Тигра, Обезьяны, Петуха, Собаки и Свиньи.

10 октября — резкое ухудшение здоровья, особенно у Змеи, Лошади.

11 октября — непредвиденные доходы, особенно у Кролика, Обезьяны, Петуха. Не рекомендуется Дракону, Козе и Собаке.

12 октября — улучшение здоровья и энергии, особенно у Змеи, Лошади, Козы, Обезьяны, Петуха. Не рекомендуется Тигру, Кролику.

13 октября — рост доходов, особенно у Быка, Тигра и Кролика. Не рекомендуется Крысе и Свиньи.

14 октября — от стрижки лучше отказаться.

15 октября — неожиданные потери, особенно у Кролика.

16 октября — критика и осуждение, особенно у Обезьяны, Петуха.

17 октября — улучшение здоровья и энергии, особенно у Крысы, Быка, Дракона, Собаки и Свиньи. Не рекомендуется Змее, Лошади, Козе.

18 октября — небольшое недомогание, особенно у Быка, Дракона, Козы и Собаки.

19 октября — радостные события, особенно у Змеи, Лошади, Козы, Обезьяны и Петуха. Не рекомендуется Тигру и Кролику.

20 октября — прояснение ситуации, особенно у Быка, Тигра и Кролика. Не рекомендуется Крысе и Свинье.

21 октября — риск опасного заболевания, особенно у Петуха.

22 октября — возможности для духовного роста и личностного развития, особенно у Козы, Петуха и Собаки.

23 октября — рост благосостояния, особенно у Змеи и Лошади. Не рекомендуется Кролику, Обезьяне и Петуху.

24 октября — упадок сил, особенно у Крысы, Кролика, Змеи, Лошади и Свиньи.

25 октября — ухудшение условий жизни, особенно у Быка, Дракона, Лошади, Козы и Собаки.

26 октября — ухудшение зрения и состояния кожи, особенно у Тигра и Кролика.

27 октября — выход за пределы бюджета и неожиданные потери, особенно у Крысы, Быка, Тигра и Свиньи.

28 октября — от стрижки лучше отказаться.

29 октября — выход за пределы бюджета, особенно у Быка, Лошади, Козы и Обезьяны.

30 октября — ухудшение здоровья, особенно у Змеи, Обезьяны и Петуха.

31 октября — обострение хронических заболеваний, особенно у Змеи и Лошади.

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