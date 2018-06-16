Как ведут себя знаки Зодиака в постели

Есть некоторые знаки зодиака, которые относятся к сексу как к спортивному соревнованию, а для некоторых – важна эмоциональная связь.

Овен

Представители этого знака зодиака относятся к сексу как к спортивному соревнованию. Овны, по своей натуре, в принципе любят соревноваться и доказывать, что они лучшие. Ставки возрастают, когда Овен понимает, что у его партнера уже есть определенный сексуальный опыт. Он ставит перед собой задачу стать самым лучшим любовником своей второй половинки и делает для этого все возможное, сообщает Cluber.

Телец

Представители этого знака зодиака относятся к сексу серьезно и предпочитают сразу же переходить к делу. Тельцам не любят сюрпризы и поэтому они стараются придерживаться своей определенной рутины.

Близнецы

Близнецы отличаются повышенным интересом ко всему новому, когда дело касается секса. Они никогда не ограничиваются одной спальней и любят пробовать это в новых местах. Если вы встречаетесь с Близнецами, то ваша сексуальная жизнь никогда не будет скучной.

Рак

Раки являются очень эмоциональными любовниками. Им может быть сложно возбудиться, если они не будут чувствовать эмоциональную связь со своим партнером. Представители этого знака зодиака стремятся быть только с теми людьми, которых любят и о которых по-настоящему заботятся. Сексуальная жизнь для них не исключение. В спальне Раки относятся к своему партнеру со всей любовью и нежностью.

Лев

Львам нужно, чтобы все внимание было обращено на них. Они хотят постоянно слышать от своего партнера комплименты и слова восхищения. Львам нужны постоянные доказательства того, что они великолепны в постели.

Дева

Для Дев секс — не только физическое проявление чувств, но и также эмоциональное. Представителям этого знака зодиака нужно чувствовать близость со своим партнером. Они не любят торопиться и предпочитают взять контроль над ситуацией в свои руки, а также не приветствуют сюрпризы.

Весы

Весам, точно также, как и Ракам, нужна эмоциональная связь. Им нужно хорошо узнать человека прежде чем ложиться с ним в постель. Весам нужна гармония и взаимопонимание. Им кажется, что именно благодаря этому можно получить самый приятный опыт.

Скорпион

Скорпионам свойственно держать все чувства и эмоции в себе и поэтому они не любят открываться окружающим. Когда дело доходит до секcа, Скорпионы дают выход всем накопившимся эмоциям, с которыми у них не всегда получается справиться.

Стрелец

Когда дело касается секса, Стрельцы являются полными противоположностями Дев. У представителей этого знака нет какой-то определенной рутины, и они терпеть не могут, когда все становиться слишком предсказуемо. Стрельцы любят эксперименты и всегда готовы попробовать новые позы.

Козерог

Козероги могут похвастаться невероятной выносливостью не только в повседневной жизни, но и в постели. Они любят долго и могут также осилить несколько раундов за одну ночь. Это может быть, как хорошим качеством, так и плохим — все зависит от партнера Козерога.

Водолей

Водолеи далеко не самые эмоциональные любовники. Во время занятий любовью, в большинстве случаев, представители этого знака зодиака крайне редко чувствуют эту любовь. Для них секс — только физическое удовольствие. Иногда, Водолеи даже согласны попробовать это втроем, чтобы добавить немного остроты в свою сексуальную жизнь.

Рыбы

Рыбам нравиться, когда во время процесса играет какая-нибудь приятная музыка и горят свечи. Это помогает им создать романтическую атмосферу ведь Рыбы — безнадежные романтики. Им хочется, чтобы все было прямо как в романтических фильмах. Если ко всему вышеперечисленному добавить лепестки роз на кровати, Рыбы будут просто счастливы.

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