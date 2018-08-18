Как королевы: самые высокомерные женщины по знаку Зодиака

Если вам понравилась самовлюбленная дама - будьте готовы к неприятным последствиям. Такие женщины часто не считаются с эмоциями других и легко могут "ранить" мужчину.

OBOZREVATEL и астрологи составили список самых высокомерных женщин по знаку Зодиака.

Рак

Для женщины-Рака - вызывающе снисходительное поведение - часть игры. Больше поклонников - больше подарков и шансов выйти замуж. Выгодность "сделки" - главная часть задумки представительниц данного знака Зодиака. Только не смейте публично обвинять Рака в меркантильности - вас несправедливо высмеять.

Конечно, встречаются и те девушки, которых можно "перевоспитать". Возможно, некоторые Раки недополучили тепла и внимания в детстве или чувствуют себя одиноко и просто хотят выделиться. Поговорите по душам с женщиной-Раком и вам откроется внутренний мир. А потом можно решить, скрывалась ли в этом человеке загадка.

elle.ua

Дева

Девы сами того не понимая отталкивают мужчин своей серьезностью и напряженностью. Они не считают себя высокомерными, но другие точно могут дать им подобную характеристику. Часто женщины-Девы просто становятся заложницами своего темперамента и привередливого нрава. С ними можно найти общий язык, если принять их такими, какие они есть.

Кроме возлюбленных от капризности Дев страдают их родные, которые боятся обидеть не тем словом. Поверьте, Девы способны испортить себе настроение, неправильно поняв одну единственную фразу. Чтобы защитить себя и возлюбленную от таких ситуаций, астрологи предлагают чаще проводить время наедине, чтобы понять настроение Девы.

Овен

Завышенная самооценка помогает Овнам не расстраиваться из-за неудач и добиваться успеха даже в тех делах, которые казалось бы совсем не соответствуют уровню их знаний. Поднимаясь вверх по карьерной лестнице, женщины-Овны склонны проявлять высокомерие по отношению к своим сотрудникам. Даже вчерашние друзья по работе превращаются в инструмент получения бонусов.

Что касается отношений, то дома женщина-Овен способна проявить терпение и понимание, даже стать "бесплатным психологом". При этом сам тон разговора и некоторые темы могут задеть мужчину. Если вы готовы воспринимать критику со стороны - союзу это не навредит.

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