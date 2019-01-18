Измена как стиль жизни: самые неверные знаки Зодиака

Любой, кто был обманут близким человеком, знает не понаслышке насколько болезненным бывает предательство. Поэтому меньше всего хочется пройти через это испытание снова. Предупрежден — значит вооружен.

OBOZREVATEL составил список знаков Зодиака, склонных к изменам.

Фото: 7ya.ru

Скорпион

Люди, рожденные под этим знаком Зодиака — авантюристы, и измена для них — маленькое приключение. Они частенько ходят налево и при этом не чувствуют за собой вины. Если другая сторона заподозрит измену, Скорпион будет рьяно ее отрицать.

Лев

Представители этого знака хотят быть верны, но частенько, когда испытывают скуку рядом с партнером, начинают вести двойную жизнь. Также Львы очень обаятельны и обходительны, но в то же время очень расчетливы. Они умеют хорошо заметать следы. Стать "жертвой" Львов очень легко, поэтому стоит отключать доверчивость при общении с ними.

Овен

Овны строят из себя преданного партнера, когда на самом деле живут двойной жизнью. Они часто меняют свои решения, поэтому в определенный момент могут оказаться безумно влюблены, но уже через короткое время они будут скучать в этих отношения.

Ранее OBOZREVATEL составил список знаков Зодиака, которым чаще всего приписывают вспышки злости.

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