МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ШоуКияни

/Астрология

Измена как стиль жизни: самые неверные знаки Зодиака

Читать материал на украинском

Любой, кто был обманут близким человеком, знает не понаслышке насколько болезненным бывает предательство. Поэтому меньше всего хочется пройти через это испытание снова. Предупрежден — значит вооружен.

OBOZREVATEL составил список знаков Зодиака, склонных к изменам.

Измена как стиль жизни: самые неверные знаки Зодиака

Фото: 7ya.ru

Скорпион

Люди, рожденные под этим знаком Зодиака — авантюристы, и измена для них — маленькое приключение. Они частенько ходят налево и при этом не чувствуют за собой вины. Если другая сторона заподозрит измену, Скорпион будет рьяно ее отрицать.

Новости
Три знака зодиака, которые любят только себя

Лев

Представители этого знака хотят быть верны, но частенько, когда испытывают скуку рядом с партнером, начинают вести двойную жизнь. Также Львы очень обаятельны и обходительны, но в то же время очень расчетливы. Они умеют хорошо заметать следы. Стать "жертвой" Львов очень легко, поэтому стоит отключать доверчивость при общении с ними.

Овен

Овны строят из себя преданного партнера, когда на самом деле живут двойной жизнью. Они часто меняют свои решения, поэтому в определенный момент могут оказаться безумно влюблены, но уже через короткое время они будут скучать в этих отношения.

Ранее OBOZREVATEL составил список знаков Зодиака, которым чаще всего приписывают вспышки злости.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги