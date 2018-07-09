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Хамство или второе счастье? Самые наглые знаки Зодиака

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Все слышали распространенную фразу о том, что якобы наглость - второе счастье. Возможно, доля правды в этом и есть, однако излишняя нахальность и беспардонность здорово раздражают и отталкивают окружающих от такого человека.

Существует категория людей, которые буквально не могут себя сдерживать: они должны вечно язвить, поступать хитро и причинять окружающим сплошные неудобства. С таким характером сложно мириться, посему в большинстве случаев наглых людей стоит распознавать преждевременно и держать на расстоянии вытянутой руки.

OBOZREVATEL предлагает узнать, какие знаки Зодиака самые наглые по мнению астрологов.

Podrobnosti

ТЕЛЕЦ

Этот знак Зодиака отличается особой настойчивостью и упрямством, которые иногда переходят за черту позволенного. Наглость - неотъемлемая характеристика Тельцов: они никогда не постесняются предпринять все мыслимое и немыслимое только для того, чтобы им было хорошо.

Если Тельцам нужно что-то от вас - они будут буквально преследовать, звонить днями и ночами, напрягать и надоедать. Отказать им тоже непросто, так как они попросту не захотят слышать вашего "нет". Однако, при этом, Тельцы могут иногда и проявлять сострадание и понимание - если объяснить им доходчиво, наведя несколько аргументов - они непременно "приубавят свой пыл".

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СТРЕЛЕЦ

Стрельцы часто не осознают грани между "хорошо" и "плохо": представители этого созвездия не понимают неприкосновенности других людей, не ставят себе никаких моральных рамок и совершенно не стесняются открыто требовать то, что им нужно в сию секунду.

Как самые наглые знаки Зодиака, Стрельцы совершенно не боятся оскорбить кого-либо своими высказываниями и не думают о последствиях - для них важно просто получить желаемое любой ценой. Также они весьма нахальны и на бытовом уровне: вломиться в гости или на чужой праздник без предупреждения - это для них проще простого. Протиснутся в начало очереди, соврав, что занимали заранее или якобы увидели там своего друга - также не составит труда.

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ВОДОЛЕЙ

Водолеи часто ведут себя нахально и бесцеремонно с близкими людьми, при чем с радостью делают это на людях или в самый неудачный момент. Они откровенно не понимают того, что своим поведением могут унизить и вас, и себя самих. Хотя, даже если и понимают - им совершенно плевать на это. Они часто бывают слишком эмоциональны, эксцентричны, беспардонные и вести себя как хамы.

Отличительно чертой Водолеев является святая уверенность в том, что они всегда и все делают правильно, даже если весь мир будет твердить им обратное. Нагло лезть в чужую личную жизнь - любимое занятие представителей этого знака, а без поучения кого-то из своего окружения они даже и дня не смогут прожить. Как самый наглый знак Зодиака, Водолей не остановиться ни перед чем для того, чтобы сделать так, как будет удобно одному ему, а потом еще и сделает вас виноватыми во всех бедах.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие знаки Зодиака являются самыми аморальными.

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Тема
Астрологический прогноз
Объект
гороскоп 2018
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