Грядет "коридор затмений": где и когда можно увидеть 3 уникальных астрологических явления

Период между затмениями, даты которых находятся близко друг к другу, так называемый "коридор затмений", начнется 13 июля и закончится 11 августа.

Так, 13 июля произойдет солнечное затмение в Раке, 27 июля будет самое длительное в 21 веке затмение Луны, а 11 августа - солнечное затмение во Льве, сообщает Depo.ua.

Как отмечается, частичное солнечное затмение можно будет наблюдать 13 июля в 5:02 по киевскому времени. Полюбоваться смогут не все жители нашей планеты: удастся только в Тасмании, в южной части Австралии и в восточной части Антарктиды.

Коридор Затмений

Новости Летние затмения 2018

27 июля в 22.22 по киевскому времени можно наблюдать лунное затмение и противостояния Марса с Солнцем. Полутеневое затмение будет видно с любой точки планеты, правда, жителям Камчатки, Чукотки и Северной Америки не повезет. А насладиться видом полного лунного затмения смогут люди, проживающие на территории южной и восточной части Африки, центральной и южной части Азии, и Ближнего Востока.

А 11 августа в 11:47 по киевскому времени состоится солнечное затмение. Его смогут наблюдать жители Монголии, Казахстана и северо-востока Китая. Повезет тем, кто проживает в Скандинавии, Гренландии и в северной части Канады. Украинцы также смогут увидеть это явление.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были опубликованы фото первого солнечного затмения в 2018 году.