Гороскопы маньяка и святого одинаковы: мифы о знаках Зодиака

В астрологии существуют две специализации: астропсихолог, который анализирует личность, но не дает конкретики, и астролог-прогнозист. Вторая профессия включает в себя как навыки психолога, так и аналитика-прогнозиста. Благодаря статистике, накопленной астрологами-прогнозистами, многие заблуждения о гороскопах разбиваются до основания.

Специально для OBOZREVATEL эксперт по фэн-шуй и астрологии Виталий Дяченко развеял самые распространенные мифы об астрологии, которые только усложняют нашу жизнь.

Самые агрессивные знаки зодиака

Негласно считается, что по гороскопу можно определить уровень агрессии личности. Например, Рыбы – чувственные, а Овен – прет к своей цели, как бульдозер. Факт: в астрологии не существует деления на "хорошо" и "плохо". Важно, как человек может применять свои качества.

Очевидно, что для певца нужен хороший голос. Но незадача: ребенок с гороскопом певца истерит, доводит родителей до белого каления. Родители не дадут соврать: при истериках он орет, как резаный. Можно ли назвать это неуравновешенностью? Да. Если не отдать ребенка на вокал, где он реализует потенциал, заложенный гороскопом, и будет выплескивать свою энергию по 3-4 часа в день. Известно, что большинство артистов – взбалмошные. И без этого никак: способность выворачивать эмоции наизнанку и делает певца любимцем публики.

Самые жадные знаки Зодика

Невозможно однозначно охарактеризовать личность человека по гороскопу. Замечено, что идеальные финансовые директора имеют гороскопы, где проявлена маниакальная жадность. Они не дадут маркетинговому отделу спустить на неоправданные расходы ни копейки. Так является ли жадность нежелательной? Если человек использует "негативное" качество по назначению, экономность становится преимуществом.

А в гороскопе Дональда Трампа и Билла Гейтса есть явные указания на банкротство. И сам Дональд Трамп банкротился четырежды. Только от человека зависит, поднимется ли он, опять создавая с нуля свою империю, или в результате окажется под забором.

Любой негатив в гороскопе человека – это возможности и неконтролируемая энергия, которая толкает человека к действиям неудержимо; он не может остановиться, пока не достигнет цели. Так, возможность находить контакты с окружающими сделает из человека отличного психолога. Но для конфликтолога нужны и негативные качества.

Иначе психолог избегает конфликтных ситуаций, и не любит конфликтных клиентов.

Поэтому, если ваш партнер зануда, не стоит ставить на нем крест. Помните, что сапер ошибается только единожды? Параноидальная точность, педантизм и формализм – признаки идеального бухгалтера. У такого жизнь будет в идеальном порядке – от записей в ежедневниках до отношений. Важно лишь найти удачное применение этого качества, и позволить ему раскрыться на пользу окружению.

Гороскопы святого и маньяка идентичны

И напоследок, вспоминается судьбы двух братьев-близнецов. У каждого из них был гороскоп с риском социальной изоляции. Только один сел за решетку, а другой – пошел в монахи. Как мы воспользуемся шансами, которые дает нам Вселенная, зависит от нас самих. Невозможно определить моральный уровень человека по гороскопу. Поэтому вместо навешивания ярлыков, используйте качества собеседника себе на пользу.

Ранее OBOZREVATEL составил список знаков Зодиака, которым чаще всего приписывают вспышки злости.