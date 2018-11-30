Гороскоп на декабрь 2018: кто станет аутсайдером месяца

С началом зимы в жизни каждого из нас наступает период переосмотра приоритетов и ценностей, которые ранее отыгрывали ключевую роль. С одной стороны весьма холодная, а иногда унылая погода могут омрачать наше существование, с другой же – декабрь является своеобразным "хеппи эндом" года, а значит, влечет за собой массу нового и неизведанного.

Декабрь в этом году стартует в разгар периода убывающей луны. А это означает, что активно действовать в первые семь дней декабря не рекомендуется никаким знакам Зодиака. OBOZREVATEL вместе с астрологами составили гороскоп на декабрь 2018 для всех знаков Зодиака - узнайте, какие важные изменения ждут вас в этом месяце.

Гороскоп на декабрь 2018 говорит, что самым продуктивным и удачным временем месяца будут вторая и третья его недели. В двадцатых числах можно смело завершать работы и переходить к праздничным хлопотам и путешествиям. К слову, именно в этом месяце, как говорит гороскоп на грядущий 2019 год, всем стоит рассчитаться с долгами.

Прислушиваясь к подсказкам звезд, вы сможете спланировать декабрь так, чтобы неудачи обошли вас стороной, а все задуманное стало реальностью. В особенности внимательно ловить все знаки вселенной стоит Овнам, Девам и Ракам. Звезды на вашей стороне, однако гороскоп на зиму 2019 предупреждает, что пропустив важный сигнал, вы можете допустить фатальную ошибку в важном деле.

Новости Гороскоп на месяц для всех знаков Зодиака

Финансово успешным декабрь 2018 будет для Близнецов, Скорпионов и Козерогов. Представители первого знака наконец-то смогут найти баланс между ожидаемым и положенным, и это позволит максимально выгодно тратить свои силы, приобретая взамен намного больше, нежели ранее. Ваше спокойствие и целеустремленность покорят руководство, которое также щедро оценит все старания. Козероги, в свою очередь, кардинально сменят направление деятельности и это прекрасно отразится на толщине их кошелька. Запомните, в декабре звезды благоволят авантюристам и трудоголикам.

Что касается личной жизни, любовный гороскоп 2018 на декабрь обещает настоящий взрыв эмоций и период рисковых авантюр на почве отношений для Львов, Тельцов и Рыб. Тем, кто уже построил семьи, звезды настоятельно рекомендуют больше времени проводить вместе, а тем, кто еще находится в поиске – стоит прислушаться к своему сердцу и не спешить доверять новым знакомым. В декабре существует высокий риск того, что вы доверитесь человеку, но в скором времени разочаруетесь в нем.

К слову, некоторым знакам Зодиака гороскоп на месяц предрекает проблемы со здоровьем. В зоне риска оказались Весы, Стрельцы и Водолеи. Представителям этих знаковстоит отказаться от экстремального отдыха, поездок на дальние расстояния и прислушиваться к своему организму максимально тщательно. Помните, до конца декабря стоит разрешить практически все свои дела, посему болеть попросту не будет времени.

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