Гороскоп на 9 января 2018: кому завтра будет легко

Гороскоп на завтра, 9 января 2018 года, для всех знаков Зодиака.

Среда для многих будет удачным днем, а вот некоторым знакам стоит поостеречься. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на завтра.

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Овен

Завтра удача будет на вашей стороне. Займитесь реализацией своих смелых идей и новых проектов.

Телец

День принесет хорошие новости. Возможно, вас повысят на роботе.

Близнецы

Завтра любые ваши действия могут обернуться против вас. Поэтому постарайтесь не принимать кардинальных решений, иначе рискуете испортить отношения с коллегами.

Рак

Сделайте подарок близкому человеку, даже если нет для этого повода.

Лев

Львам выпадет возможность встретиться с товарищем, которого давно не видели. Не бойтесь сами стать инициатором такой встречи.

Дева

У вас появится поддержка, даже в сложных ситуациях.

Весы

Только тогда, когда вы отпустите человека из прошлого, сможете начать жить так, как желает. Не бойтесь терять — взамен придет что-то лучшее.

Скорпион

Звезды советуют: не планируйте масштабных дел и покупок, отложите их на время.

Стрелец

Завтра Стрельцов ждет день неожиданностей и сюрпризов. Но не обойдется и без мелких проблем.

Козерог

Вечер лучше провести в кругу семьи или в одиночестве. Посмотрите фильм — насладитесь отдыхом.

Водолей

Берегитесь от стресса, который может стать главной причиной вашего плохого самочувствия.

Рыбы

Совсем скоро вы ощутите долгожданное чувство гармонии. Держитесь за него, так и становятся счастливыми людьми.