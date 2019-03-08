Гороскоп на 9 марта 2019: как сегодня не оплошать

Гороскоп на сегодня, 9 марта 2019 года, для всех знаков Зодиака.

В эту субботу большинство знаков Зодиака сможет хорошенько отдохнуть, некоторым же звезды советуют быть помягче с близкими. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать персональный гороскоп на сегодня.

Больше гороскопов читайте по этой ссылке.

ОВЕН

Если Овнам не удастся уделить время близким в первой половине дня, то обязательно сделайте это ближе к вечеру. Сегодня вы искупаетесь в лучах любви, которые излучает семья.

ТЕЛЕЦ

Тельцам в субботу лучше быть помягче и дипломатичнее, поскольку ваша чрезмерная критичность может стать источником проблем.

БЛИЗНЕЦЫ

Сегодня Близнецы наконец-то достигнут цели к которой так долго стремились. Положительные результаты не за горами.

РАК

Ракам в субботу не стоит действовать второпях. Лучше воздержитесь от обещаний, которые не сможете выполнить.

ЛЕВ

Львам пришло время отказаться от вредных привычек и подумать о здоровье. Лучше займитесь спортом и ни в коем случае не пейте.

ДЕВА

Первая половина дня получится для вас весьма суетливой. Вам придется заниматься решением бытовых проблем, но зато вечер обещает быть спокойным и размеренным.

ВЕСЫ

Сегодня Весы сделают очень важное открытие — далеко не все из них умеют ценить то, что имеют. Не спешите занять чью-либо сторону в попытках унять конфликты в кругу близкий или друзей.

СКОРПИОН

В субботу не стоит загадывать наперед. Как бы это ни было непривычно для вас, отпустите свою жизнь по волнам и пусть вас несет.

СТРЕЛЕЦ

Ваш бюджет пора пересмотреть и, возможно, внести в него некоторые правки. Иначе в скором времени вас ждут проблемы.

КОЗЕРОГ

Козероги могут почувствовать сегодня неопределенность, в частности, вам трудно будет решить, где, как и с кем провести выходные.

ВОДОЛЕЙ

В субботу не старайтесь угодить всем и выберите тот вариант, который кажется вам наиболее комфортным и приятным сердцу.

РЫБЫ

В субботу представителей этого знака ждет спад энергии. Позаботьтесь о своем питании, причем не только о физическом, но и духовном.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!