Гороскоп на 9 июня 2018: как провести этот день

Гороскоп на сегодня, 9 июня 2018 года.

Суббота может приподнести приятные сюрпризы для многих знаков зодиака, в особенности это будет касаться Львов и Скорпионов. Козероги и Рыбы наконец-то почувствуют духовное облегчение, а Близнецам грозит волна упреков от близкого человека. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астролога.

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ОВЕН

С самого утра на вашу деятельность могу существенно повлиять проблемы или амбиции, связанные со здоровьем. Вероятно, что в субботу, когда у большинства выходной, негативно на ваше настроение могут повлиять внезапно возникшие рабочие задания. Трудно будет наслаждаться субботой, так как весь день от вас будут требовать внимания. Однако, звезды советуют вам проявить терпение и тогда уже под конец дня вас ждет приятная и очень ожидаемая встреча.

ТЕЛЕЦ

В последнее время Тельцы стараются успеть за один день переделать все дела, которые накапливались годами. Так вот, гороскоп на сегодня говорит, что сделать все и сразу у вас не получится, поэтому не гонитесь за двумя "зайцами" одновременно. Помимо этого, стоит понимать, что часть задач можно делегировать на других, которые охотно согласятся помочь. Возможно, вам придется принять важное решение, но не позволяйте выдуманным драмам отказаться от своей позиции.

БЛИЗНЕЦЫ

Сегодня утром может возникнуть ошеломляющая атмосфера вокруг вас, которая заставит почувствовать, что вы должны совершить нечто потрясающее. Однако, вам будет затруднительно понять, куда правильно потратить всю свою энергию. Это может стимулировать беспокойство и порождать ненужные вопросы. Ваши идеи, возможно, сегодня не получат похвалы от ближайших людей, поэтому гороскоп на субботу советует оставить их на будущее.

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РАК

Вы можете сегодня почувствовать, что кто-то перешагивает границы, и это может вызвать у вас чувство самозащиты. Подождите, отдохните и постарайтесь подойти к проблемам с другой стороны, но не сегодня. Гороскоп на субботу советует вам немного переключиться - Ракам нужно отдохнуть от рутины. Попытайтесь избавиться от привычных забот и не обращать внимание на стереотипы, которые уже успели сложиться вокруг вас.

ЛЕВ

Возможно сегодня вас будет преследовать некоторая напряженность. Сегодня утром могут быть две отдельные тяги - одна к светлым и легким мыслям и сообщениям, а другая - к "выкапыванию истины". Не стоит сегодня заниматься самокопанием, просто попытайтесь отдохнуть и отвлечься от навязчивых мыслей, ведь у вас все складывается только самым лучшим образом.

ДЕВА

Общение с окружающими можжет довольно легко пойти наперекосяк, и в вашем прошлом может появиться что-то, что вы предпочтете оставить скрытым. В качестве альтернативы, ваш ум может неустанно сканировать прошлое для ответов, но вам стоит самим хорошенько проанализировать и свое поведение. Расставание с партнером, даже кратковременное, сейчас может оказаться проблемой. Возможно, вам придется потратить немного времени чтобы очистить голову от ненужных мыслей.

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ВЕСЫ

Отношения, которые ранее не подавали обещаний, могут развиваться вдостаточно активно именно в ближайшем времени. Гороскоп на субботу советует задуматься и обратить внимание, не является ли это шансом на дальнейшее безоблачное будущее. Возможно, именно сегодня Весы смогут приобрести ценные знакомства, преданную дружбу или любовь всей своей жизни.

СКОРПИОН

Хотя нынешний фон может совпадать с потенциальным разногласием: кто-то может видеть вас в качестве источника отличных советов, даже если вы опасаетесь делиться ими. Однако все, что вы можете рассказать, не всегда будет хорошо воспринято обществом, особенно если оно исходит из вашего собственного опыта.

СТРЕЛЕЦ

Гороскоп на сегодня говорит: наступает подходящее время для внесения небольших ежедневных изменений, которые планируются в течение ближайших месяцев. Это может стать частью вашей жизни в долгосрочной перспективе. Ваша сторона, которая не хочет меняться, в последнее время противоречит многим идеям, что непременно становится преградой для прогрессивных идей.

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КОЗЕРОГ

Сегодня утром постарайтесь проследить за тем, чтобы не слишком беспокоиться о ситуациях, где вы не в состоянии что-то изменить. Это только потратит ценную энергию. Будьте добры к себе и направляйте свою энергию в более счастливые, более удовлетворительные занятия, чем чрезмерные негативные мысли. Вы можете чувствовать себя нетерпеливыми с людьми, которые, кажется, занимают слишком много времени и блокируют ваш прогресс.

ВОДОЛЕЙ

Гороскоп на сегодня говорит, что вы можете наконец- то внести позитивные изменения в свою внутреннюю среду. Это может быть не так просто, как долгое время казалось на первый взгляд, но при этом все цели - вполне достижимые. Гороскоп на субботу обещает, что сегодня вы будете чувствовать себя вполне привязанным к происходящему, однако сделав первый шаг, вы наконец-то сможете разобраться со всеми конфликтами.

РЫБЫ

Сегодня проблемы, связанные с карьерой и социальной жизнью, могут сильно повлиять на вас и в определенной степени повлиять на личную или семейную жизнь. Многие слова будут восприниматься всерьез, так что будьте максимально осторожны. Но, в то же время, Рыбы сегодня находятся на благоприятной частоте, посему, если Вы захотите оказать кому-то из окружающих помощь - любой ваш совет сработает эффективно.