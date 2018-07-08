Гороскоп на 9 июля по картам Таро

Гороскоп на завтра, 9 июля 2018 года, по картам Таро обещает активные действия Козерогам, тотальное везение Тельцам и необходимость "переспать" с мыслью Девам.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на понедельник по раскладу Таро.

Он сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

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Овен – Рыцарь Монет

Сегодня Таро рекомендуют вам взяться за осуществление своей мечты, не ожидая помощи извне. Карта символизирует активное действие в заданном направлении, а также здоровую долю трудоголизма. В то же время она о работе ради работы. В этот день результат для вас окажется менее ценным, чем сам процесс. Карта также говорит о том, что следует отказаться от эгоизма и честолюбия и действовать достойно.

Телец – Колесо

Эта карта имеет 2 основных значения. Прежде всего, это Колесо Фортуны – знак удачи и тотального везения. То есть сегодня вам может невероятно везти. Кроме того, это указание на "механичность" в вашем отношении к судьбе. Подумайте, не являетесь ли вы фаталистом? Вы слепо верите в судьбу, в гороскопы и в неизбежность каких-то событий в вашей жизни? Если да, вам следует вспомнить, что каждый человек наделен свободой выбора, а значит, и возможностью корректировать судьбу.

Близнецы – Маг

Это одна из самый сильных карт колоды. На ней изображен мудрец, провидец, пророк, но также мастер своего дела, опытный, знающий человек. Сегодня вы можете повстречать того, кто станет вашим учителем, кто подскажет вам верное решение там, где вы сами справиться не можете. Или же роль духовного водителя можете взять на себя вы сами. Карта также может указывать на необходимость прислушаться к своему внутреннему "магу" - к интуиции и пятому чувству.

Рак – Семерка Монет

Вам выпала очень интересная карта. На ней изображена женщина с пустыми корзинами, которая ожидает созревания урожая. Сегодня Таро рекомендуют вам проявить такое качество, как терпение и помнить о том, как важно выбрать правильный момент для действия. Кроме того, подумайте о том, что, возможно, запущенный вами процесс уже не нуждается в вашем контроле – он может происходить без вашего участия. Вам остается лишь собрать "урожай".

Лев – Семерка Мечей

На карте изображен вор, тайком пробравшийся в дом и укравший 5 мечей. Еще 2 он не смог унести с собой. Эта карта – об изобретательности, дерзости и нечестности. Сегодня вы можете захотеть отступить от своих принципов, где-то срезать путь, пойти на компромисс. Но Таро предупреждают: в этот день подобные действия могут быть опасными – и с точки зрения вашей репутации, и с точки зрения ваших перспектив. Сумейте вовремя остановиться.

Дева – Двойка Жезлов

В этот день вас будет переполнять энергия и желание действовать. Остановка будет лишь за одним: выбором пути. На карте изображен путь к вершине и две двери. В каком бы направлении вы ни пошли, результат окажется позитивным. И все-таки не говорите последнего слова сегодня. Подождите еще немного. "Переспите" с этой мыслью. Таро Снов обещает, что к вам придет мудрое решение на следующее утро.

Весы – Вера

Эта карта достаточно необычна для Таро. Вместо привычного Папы Римского на ней изображен собирательный образ духовного учителя с символами основных мировых религий. Так или иначе, этот день может быть связан с вопросами духовности и веры. Возможно, сложится ситуация, в которой вам придется доказать свою приверженность какому-то делу или просто положиться на волю Бога. Еще один аспект карты – приобщение к какой-то религиозной конфессии, крещение или инициация, либо избрание духовного пути, частичный или полный уход от мира.

Новости Гороскоп на июль по картам Таро

Скорпион – Семерка Кубков

Эта карта имеет несколько значений. Первое – богатство выбора, который будет вам предоставлен. Он такого числа возможных вариантов глаза разбегаются, вы теряетесь, что же выбрать. Второе значение – ослепление мечтами и желаниями. Вы хотите слишком многого, вы увлечены миллионом идей, и в результате стоите в нерешительности. И, наконец, следует обратить внимание на содержимое чаш. Возможно, это даст вам дополнительный совет.

Стрелец – Пятерка Монет

Эта карта указывает на материальные затруднения. Здесь возможны два варианта: либо вы сами столкнетесь с ними, либо будете помогать тем, кто испытывает трудности с финансами. В любом случае, есть необходимости в восстановлении баланса между тем, что вы расходуете, и тем, что вы зарабатываете. Проведите небольшой "аудит" личных средств, чтобы избежать опасной ситуации.

Козерог – Колесница

Эта карта активных действий, движения и новизны. Тем не менее, сегодня вас в большей мере будет интересовать сам процесс, а не его результат. Опасность состоит в том, что ваши действия могут напоминать махание шашкой. Соблюдайте осторожность, чтобы не нарушить чьих-то интересов. Деликатность, рассудительность, умение моделировать ситуацию сегодня вам помогут как никогда.

Водолей – Мир

Эта карта – о победном завершении большого этапа пути. Она – о достижении целостности, об осознании себя чем-то большим, чем человек. Сегодня вы можете осознать, что вышли на новый этап личностной эволюции. Вы стали мудрее, сильнее, увереннее в себе. То, что раздражало или трогало вас, уже не раздражает и не трогает – вы оцениваете события с высоты своего опыта. Насладитесь моментом и оправляйтесь в новое, не менее увлекательное путешествие.

Рыбы – Рыцарь Кубков

Эта карта как никакая другая очень созвучна именно Рыбам. Она – о погружении в свой внутренний мир, в мир чувств и эмоций. Об этом рыцаре говорят, что он "влюблен в любовь". Карта символизирует романтику высшего порядка, тотальную, всепоглощающую любовь, самоотдачу без остатка и полное принятие партнера. С другой стороны, подобная чувствительность не слишком хороша для решения дел практического характера. Таро рекомендуют наслаждаться этим состоянием, но все же в случае необходимости "выныривать" из него.

Напомним, ранее OBOZREVATEL озвучил любовный гороскоп на июль по картам Таро Казановы.