Гороскоп на 9 июля 2018: как провести этот день

Гороскоп на сегодня, 9 июля 2018 года, для всех знаков Зодиака.

В первый рабочий день недели большинство знаков Зодиака будут подвержены стрессу. На Близнецов и Козерогов обрушится множество срочных дел и мелких задач. Постарайтесь справится с ними до конца рабочего дня. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на 9 июля.

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ОВЕН

Сегодняшний день для вас благоприятный. Проведите понедельник с родными, позвоните старому другу и пригласите возлюбленного или возлюбленную на свидание. Звезды на вашей стороне.

ТЕЛЕЦ

Когда говорят, что понедельник – день тяжелый, Тельцы могут быть спокойными. Для представителей этого знака начало новой недели предвещает только успех. Однако 9 июля их ждут непредвиденные денежные расходы.

БЛИЗНЕЦЫ

Понедельник у вас пролетит очень быстро, но весь день вы будете заняты множеством срочных задач. Начальство будет раздраженным, поэтому старайтесь сегодня не проявлять инициативу. Также сегодня вас ждет спор, который избежать не удастся.

РАК

Обратите внимание на свое питание. Постоянная смена рациона, нерегулярные приемы пищи плохо влияют на ваше здоровье. Займитесь собой и попытайтесь очиститься от негативной энергии.

ЛЕВ

Львам сегодня повезет. Клад посреди улицы вы, конечно, не найдете, но встретите человека, который в будущем поможет вам решить тяжелую задачу или выручит в сложной ситуации.

ДЕВА

Девы сегодня смогут спокойно отдохнуть и посвятить день себе. Постарайтесь не увязнуть в домашних делах и насладитесь уединением. Если вы должны отправиться на работу, лучше возьмите отгул, о котором так давно мечтали.

ВЕСЫ

Весам лучше начать искать новую работу. Начальство вами давно недовольно и, возможно, в скором времени вас ждет неприятный деловой разговор. Запасной план отступления вам не повредит.

СКОРПИОН

В понедельник сбудется одно из ваших сокровенных желаний. Главное посылайте звездам правильную информацию, время от времени вспоминая о своей заветной мечте. Рабочий день у вас пролетит быстро, а вечером вас ждет приятная прогулка с неожиданным финалом.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцам самое время задуматься о своем будущем. У вас есть шанс добиться повышения или расположения коллег, если займетесь самообразованием. И да, сегодня хороший день, чтобы провести его с семьей.

КОЗЕРОГ

Козероги сегодня попадут в скандал, который оставит негативный след на их репутации. Попытайтесь минимизировать ущерб. Будьте готовы к коварным поступкам коллег или близких.

ВОДОЛЕЙ

Сегодня вам придется выбрать между развлечениями и работой. Поставьте для себя приоритеты, обязательно взвесив все "за" и "против". Также Водолеев сегодня ждет сюрприз.

РЫБЫ

Рыбам пора задуматься о своем поведении. Вы стали на скользкий путь и дорогу обратно вам будет найти крайне сложно. Пока еще не все потеряно, остановитесь и определите для себя дальнейшие действия.