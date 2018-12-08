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/Астрология

Гороскоп на 9 декабря 2018: кому сегодня будет легко

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Гороскоп на сегодня, 9 декабря 2018 года, для всех знаков Зодиака.

Воскресенье будет благоприятным днем для отправления в дорогу и для переезда в новый дом. Также некоторым знакам Зодиака необходимо уже сейчас завершить начатые дела и избавиться от некоторых привычек. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на сегодня.

Гороскоп на 9 декабря 2018: кому сегодня будет легко

Больше гороскопов читайте по этой ссылке.

Овен

Овнам нужно перестать постоянно экономить. Не стоит ограничивать себя во всем: иногда нужно удовлетворять свои желания.

Телец

Сегодня для вас очень легкий и удачный день. Вы еще никогда не были так счастливы. Поэтому расслабьтесь и получайте удовольствие.

Близнецы

Благоприятный день для отправления в дорогу и для переезда в новый дом. Также если вы давно хотели что-то изменить в своей жизни новые впечатления и хорошие эмоции вам в этом помогут.

Рак

Воскресенье проведите дома с чашкой горячего чая, хорошим фильмом и теплым одеялом. Не забудьте позвать друзей, ведь с компанией всегда лучше.

Лев

Вам пора перестать все контролировать и признать тот факт, что даже вам свойственно ошибаться. Желание делать все безупречно не приводит ни к чему хорошему, а даже наоборот, становится причиной разочарований.

Дева

Перестаньте замыкаться в себе. Откройтесь хотя бы одному человеку, и вы увидите, как измениться ваша жизнь.

Весы

Не сомневайтесь в своей особенности в вас невозможно не влюбиться. Просто подождите, и время все расставит на свои места.

Скорпион

В этот день вы будете не настолько энергичными, как того бы хотелось. Постарайтесь не тратить напрасно жизненную энергию и не рисковать своим здоровьем.

Стрелец

Стрельцам нужно избавиться от привычки все драматизировать. Если у вас не получается что-то в работе или в личной жизни это не значит, что вы неудачник. Просто нужно немного подождать, и все наладиться.

Козерог

Сегодня желательно не ссориться с окружающими, а если вы уже с кем-то поссорились миритесь. Благоприятный день для налаживания отношений со старыми друзьями.

Водолей

Финансовые вопросы желательно решить в первой половине дня, ближе к вечеру шансы допустить ошибку будут расти.

Рыбы

Рыбам необходимо уже сейчас завершить начатые дела. Не откладывайте их на потом, ведь чем дальше оттягивать,тем труднее будет распутать этот клубок.

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