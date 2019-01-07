Гороскоп на 8 января 2019: кого завтра ждут проблемы

Гороскоп на завтра, 8 января 2019 года, для всех знаков Зодиака.
Во вторник некоторых знаков Зодиака ждут финансовые проблемы, а у других будет прилив энергии. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать персональный гороскоп на сегодня.
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ОВЕН
Во вторник у вас может возникнуть конфликтная ситуация. Ищите компромисс.
ТЕЛЕЦ
Вам грозят финансовые неурядицы. В ближайшее время тратьте деньги с умом.
БЛИЗНЕЦЫ
Во вторник гороскоп обещает вам удачу. Пора реализовывать давно задуманное.
РАК
Звезды говорят, что сегодня вам грозят конфликты с близкими людьми.
ЛЕВ
Похоже, что длинные выходные не добавили вам энергии. Держитесь, выходные не за горами.
ДЕВА
Завтра вас ждет приятный день с хорошими новостями. Возможно, что вы получите новые заманчивые предложения.
ВЕСЫ
Во вторник вам нужно будет принять важное решение, которое изменит всю дальнейшую жизнь.
СКОРПИОН
Скорпионов ждет спокойный день и долгая дорога домой. Кроме того, вам удастся провести время с семьей.
СТРЕЛЕЦ
Лучше откажитесь от новых деловых предложений. Кажущаяся выгода — обманчива.
КОЗЕРОГ
Во вторник стоит заняться делом, до которого давно не доходили руки
ВОДОЛЕЙ
Вы слишком эмоциональны. Дважды подумайте перед тем как что-то сказать.
РЫБЫ
Завтра прежде чем действовать, убедитесь, что вы трезво оцениваете ситуацию.