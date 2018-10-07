Гороскоп на 8 октября 2018: кому не повезет

Гороскоп на сегодня, 8 октября 2018 года для всех знаков Зодиака.
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ОВЕН
В этот понедельник Овнам лучше не суетиться и решать проблемы по мере их поступления.
ТЕЛЕЦ
Тельцам сегодня стоит серьезно отнестись к навалившейся работе и ни в коем случае не уклоняться от ответственности.
БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам стоит, наоборот, немного ослабить хватку в плане работы и задуматься о своем здоровье.
РАК
Сегодня Раки имеют прекрасную возможность посвятить день себе или любимому человеку.
ЛЕВ
Львов мучают неразрешенные проблемы, которые прямо влияют на вашу эмоциональную стабильность. Чтобы решить их - вам придется стать более дисциплинированными.
ДЕВА
Сегодня Девам лучше прислушаться к советам близких людей. Возможно, так вы найдете ответы на вопросы, которые вы не можете решить.
ВЕСЫ
Этот понедельник будет не слишком удачным для Весов в финансовом плане. Так что будьте поскромнее в обращении с деньгами.
СКОРПИОН
Скоро вас ждут глобальные перемены в какой-то из областей жизни. Готовьтесь.
СТРЕЛЕЦ
Стрельцам лучше не погружаться сегодня в эмоции: переживания не помогут, а только отнимут необходимую вам энергию.
КОЗЕРОГ
Козероги много работали в последнее время и сегодня их ждет давно заслуженная награда.
ВОДОЛЕЙ
Водолеям лучше задуматься о той горе обязанностей, которую вы на себя взвалили. Похоже, что вам пора передохнуть.
РЫБЫ
Понедельник выйдет богатым на амурные приключения. Не отказывайте своей второй половине в реализации любых желаний и будете довольны.