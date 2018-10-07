Гороскоп на 8 октября 2018: кому не повезет

Гороскоп на сегодня, 8 октября 2018 года для всех знаков Зодиака.

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ОВЕН

В этот понедельник Овнам лучше не суетиться и решать проблемы по мере их поступления.

ТЕЛЕЦ

Тельцам сегодня стоит серьезно отнестись к навалившейся работе и ни в коем случае не уклоняться от ответственности.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецам стоит, наоборот, немного ослабить хватку в плане работы и задуматься о своем здоровье.

РАК

Сегодня Раки имеют прекрасную возможность посвятить день себе или любимому человеку.

ЛЕВ

Львов мучают неразрешенные проблемы, которые прямо влияют на вашу эмоциональную стабильность. Чтобы решить их - вам придется стать более дисциплинированными.

ДЕВА

Сегодня Девам лучше прислушаться к советам близких людей. Возможно, так вы найдете ответы на вопросы, которые вы не можете решить.

ВЕСЫ

Этот понедельник будет не слишком удачным для Весов в финансовом плане. Так что будьте поскромнее в обращении с деньгами.

СКОРПИОН

Скоро вас ждут глобальные перемены в какой-то из областей жизни. Готовьтесь.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцам лучше не погружаться сегодня в эмоции: переживания не помогут, а только отнимут необходимую вам энергию.

КОЗЕРОГ

Козероги много работали в последнее время и сегодня их ждет давно заслуженная награда.

ВОДОЛЕЙ

Водолеям лучше задуматься о той горе обязанностей, которую вы на себя взвалили. Похоже, что вам пора передохнуть.

РЫБЫ

Понедельник выйдет богатым на амурные приключения. Не отказывайте своей второй половине в реализации любых желаний и будете довольны.