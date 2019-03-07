Гороскоп на 8 марта по картам Таро для всех знаков Зодиака: как пройдет день

Гороскоп на завтра, 8 марта 2019 года, по картам Таро предсказывает в большей мере удачный день для всех знаков Зодиака. Но при этом многим придется столкнуться с неприятным ощущением незавершенных дел. Не расстраивайтесь, скоро все точки над "і" будут расставлены.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на пятницу по раскладу Таро.

Гороскоп на сегодня по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

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ОВЕН – Туз Жезлов

Овнам предстоит сегодня важная миссия – представителям данного знака Зодиака необходимо провести серьезный разговор с тем, к кому накопился набор претензий. Причем гороскоп на пятницу говорит, что в большей степени они безосновательны, но, тем не менее, это знатно отравляет вам жизнь. Не бойтесь сказать о своих чувствах, но при этом внимательно выслушайте ответ.

ТЕЛЕЦ – Шестерка Денариев

Эту карту если и нельзя назвать безусловно благоприятной, то все равно она принадлежит к позитивным символам. Тельцы, вероятно, получат сегодня щедрые подарки от судьбы, но вот гороскоп на завтра говорит, что они могут быть не вполне заслуженными. Так, вас может ждать награда, успех или похвала за былые успехи, однако вы и сами понимаете, что практически не приложили к этому усилий.

БЛИЗНЕЦЫ – Влюбленные

Гороскоп на сегодня для Близнецов вещает: пришло время перемен в личной жизни. Так, возможно, вы застряли на определенном этапе отношений (или их отсутствия), но не хотите сами ничего менять. Пересмотрите свои приоритеты, иначе потеряете что-то, что очень важно для для вас.

РАК – Четверка Жезлов

Гороскоп на пятницу подготовил Ракам очень положительную карту. Она несет гармонию, уверенность в себе, равновесие и наслаждение результатами своего труда. Сегодня вас ожидают мир и отдых, ситуации, когда никакие неприятности и затруднения не грозят. Трудности позади, можно расслабиться и наслаждаться жизнью.

ЛЕВ – Четверка Мечей

Эта карта символизирует человека, решившего удалиться от мира. Он сдался, отказался от своих чувств, "похоронил себя заживо". Гороскоп на завтра отчетливо говорит вам: не нужно отгораживаться от мира, иначе сами подпортите свою репутацию, и когда к вам действительно вернется желание что-то делать, никто уже не поверить в ваши силы.

ДЕВА – Десятка Жезлов

Судьба требует от вас решительности: в последнее время вы только и норовите переложить ответственность на чужие плечи, а высшим силам это ой как не нравится. Вы чувствуете, что нынешний груз для вас тяжел — физически или эмоцио­нально, посему и решили не напрягаться и максимально легко выйти из ситуации. Однако, стоит помнить, что нельзя вечно прятать голову в песок – рано или поздно правда выйдет наружу и вы от этого пострадаете.

ВЕСЫ – Рыцарь Кубков

Весы давно уже чувствуют, что застряли на одном и том же периоде жизни. Вы ходите словно по замкнутому кругу и не можете самостоятельно изменить положение вещей. Гороскоп на сегодня говорит, что ситуация приобретет иной характер именно в этот день. В частности, вам поступит какое-то новое предложение или же вы влюбитесь. Примите все перемены, которые подготовила для вас жизнь.

СКОРПИОН – Шут

Эта карта олицетворяет выбор и восприимчивость. Вам будет предложено воспользоваться каким-либо шансом или начать что-то новое. Соглашайтесь, это подарит новые возможности и увлекательные приключения в жизни. Причем они будут иметь только положительный характер. Вы давно открыты для новых предложений и идей и не боитесь неизвестности, относитесь к жизни спокойно и с доверием. Это способствует благоволению судьбы.

СТРЕЛЕЦ – Девятка Кубков

Девятка Кубков олицетворяет материальный успех, достаток, а также эмоциональное и интеллектуальное удовлетворение. Кроме того, она символизирует физическое здоровье и любовь к чувс­твенным наслаждениям. Ваши желания непременно осуществятся уже сегодня, но вот гороскоп предупреждает – придется чем-то пожертвовать. В то же время, жертвы сполна будут оправданы полученным результатом.

КОЗЕРОГ – Правосудие

Данная карта олицетворяет баланс, честность и беспристраст­ное отношение ко всему происходящему. Вытаскивание этой карты означает, что в вашей семейной и де­ловой жизни будет преобладать справедливость. Гороскоп может предвещать на­ступление нового цикла равновесия и гармонии в вашей семье и успехи в работе. Вы получите то, что по праву заслужили.

ВОДОЛЕЙ – Пятерка Мечей

Карта, которая выпала Водолеям в раскладе на пятницу обозначает деградацию, разрушение и поте­рю, но положительная сторона также присутствует: путем неудач судьба показывает вам, что при неблагоприятных обстоятельствах нужно спасать нечто ценное и важ­ное. Не разменивайтесь на мелочи – в вашей жизни все наладится только тогда, когда вы правильно расставите приоритеты.

РЫБЫ – Смерть

Гороскоп символизирует перемены, переход на какую-то другую ступень вашей жизни. Правда, вниз или вверх будет вести эта ступень – неизвестно, так как все зависит исключительно от ваших прежних поступков. Вы вступаете в период перемен и вам необходимо расстаться со своими прошлыми амбициями и мечтами. Если за длительное время они так и не воплотились в жизнь – значит, не суждено. Попытайтесь понять, что делали не так и поставьте для себя новые цели.

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