Гороскоп на 8 марта 2019: как сегодня не оплошать

Гороскоп на сегодня, 8 марта 2019 года, для всех знаков Зодиака.

В эту пятницу большинство знаков Зодиака смогут насладиться полноценным выходным, посвятить время себе и своим близким. Заняться решением бытовых проблем и неурядиц. В целом же день обещает быть легким и по-весеннему теплым. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать персональный гороскоп на сегодня.

Фото: fiftyflowers.com

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ОВЕН

В свете последних событий Овнам не помешает задуматься о поведении и отношении к окружающим, будь то коллеги или друзья. Возможно, вы не очень справедливы к ним последнее время? Не пора ли изменить тактику? Займитесь этим уже сегодня.

ТЕЛЕЦ

А вот Тельцов сегодня ждет непростой день. Прежде всего, в моральном плане. В эту пятницу вам может показаться, что вы безразличны окружающим, а любимое дело больше не приносит удовольствие. Расслабьтесь, выдохните. Вы просто устали и нуждаетесь в отдыхе. Отбросьте все свои дела, перенесите планы на следующую неделю и отдохните как следует.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецам тоже не помешает заняться сегодня собственным здоровьем. На некоторое время ограничьте себя в употреблении вредной еды, алкоголя. Важно не перерабатывать и найти способ отдохнуть в конце дня морально.

РАК

Для Раков пятница этой недели может стать поистине головокружительной, полной романтики и тепла. Самое время открыть свои настоящие чувства человеку, который вам небезразличен. Если вы уже состоите в отношениях, просто устройте своей половинке приятный сюрприз.

ЛЕВ

Сегодня Львы смогут на полную насладиться отдыхом. Проведите время с самыми близкими людьми, не думая о куче дел и предстоящей рабочей нагрузке. Организуйте приятный сюрприз своим любимым, лишний раз напомнив о своих крепких чувствах.

ДЕВА

В пятницу Девам стоит быть осторожнее - возможны конфликты с окружающими, но они будут вполне обоснованными, правда сегодня на вашей стороне. Возможно, ваши оппоненты захотят поспорить, в таком случае не пытайтесь их переубедить. Правда все равно окажется наверху.

ВЕСЫ

Сегодня Весы сделают важное для себя открытие - далеко не все из них умеют ценить то, что имеют. Для того, чтобы быть успешными во всех сферах жизни, стоит проявлять больше благодарности к окружающим. Пересмотрите свои отношения к людям - это поможет понять, почему многие отворачиваются от вас.

СКОРПИОН

В эту пятницу Скорпионам стоит задуматься о планах на будущее. У вас есть хороший шанс изменить жизнь к лучшему - однако стоит приложить немалых усилий. По возможности, распланируйте деловые встречи, а также наведите порядок в собственной бухгалтерии.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцам наверняка придется сегодня позаботиться о своих близких, которые как никогда нуждаются в помощи. Не бойтесь сделать что-то в ущерб себе - искренняя поддержка всегда будет оценена и вознаграждена.

КОЗЕРОГ

Несмотря на то, что для большинства эта пятница оказалась выходным днем, Козерогам придется решить множество дел. Некоторых предстоят довольно неприятные ситуации, связанные с интригами и недосказанностями на работе. Постарайтесь сегодня успокоиться, обдумать все неспешно. Не накручивайте себя.

ВОДОЛЕЙ

Водолеям сегодня лучше сосредоточиться на том, чтобы закрепить успех этой недели. К примеру, полученные финансы лучше вложите в перспективное дело, а начальству невзначай напомните о своей значимости. При этом стоит опасаться рискованных дел, какими бы привлекательными они ни казались.

РЫБЫ

В пятницу представителей этого знака ждет спад энергии. Позаботьтесь о своем питании, причем не только о физическом, но и духовном. Если организму некоторое время действительно лучше очиститься от негативных накоплений, то на замену им должны прийти положительные эмоции.

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