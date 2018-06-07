Гороскоп на 8 июня 2018: как провести этот день

Гороскоп на сегодня, 8 июня 2018 года.

Пятница, как правило, один из самых ожидаемых и любимых дней недели, но большинству знаков зодиака всегодня придется хорошо постараться, чтобы к концу дня разобраться со всеми заботами. Иначе отдых на выходных может наткнуться на многочисленные преграды. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астролога.

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ОВЕН

Представителей этого знака зодиака ждет нелегкий день, который может свести их лицом к лицу со многими трудностями. Вам предстоит сегодня утомительная дорога, однако в итоге вы достигнете желаемой цели. Вечером постарайтесь отвлечься от привычных дел и посвятить себя отдыху в компании родных вам людей.

ТЕЛЕЦ

Тельцам гороскоп на сегодня пророчит отличное настроение и вдохновленное расположение духа с самого утра. Однако, звезды предупреждают, что, возможно, найдуться те, кто захочет подпортить ваш настрой. Не поддавайтесь влиянию недоброжелателей, если в пятницу они встретятся на вашем пути, а также не позволяйте себе реагировать на провокации.

БЛИЗНЕЦЫ

Тем, кто родился под этим знаком зодиака, стоит перестать жаловаться. Своими пессимистическими настроями вы можете неплохо разозлить судьбу, которая сразе же приподнесет вам не совсем приятный подарок. В последнее время вам многое дается очень легко, поэтому стоит научиться ценить все сюрпризы и пользоваться случаем. Не забудьте сегодня поблагодарить людей, причастных к вашим успехам.

РАК

Ракам гороскоп на пятницу советует задуматься об отдыхе. Пора уже перевести дух и немного расслабиться, ведь за всем не угонишься. Звезды пророчат удачный день для планирования туристических поездок или занятий творчеством. Также наступает благоприятное время для романтических свиданий или приятного времяпровождения с детьми.

ЛЕВ

Для тех, кто родился под знаком зодиака Лев, звезды советуют научиться проявлять терпение. Возможно, именно сегодня оно вам понадобится как никогда. Гороскоп на сегодня для Львов советует также им не обращать внимания на колкости и упреки от близких вам людей. Возможно, они доставят неприятные ощущения, но если вы не ответите на них - выйдете в максимально благоприятном свете из вероятного конфликта.

ДЕВА

Представители этого знака в последнее время ведут себя очень странно и, возможно, даже по-детски. Ваши оценочные суждения могут быть совершенно безосновательными, но вы все равно твердо придерживаетесь выбранной позиции. Именно сегодня звезды рекомендуют постараться максимально трезво оценить все происходящее и сделать правильные выводы, иначе последствия могут быть непредсказуемыми.

ВЕСЫ

Для Весов наступает период затишья. Важно понимать, что все должно идти по плану, своим чередом. Не стоит торопить события и бежать впереди паровоза, иначе можете навредить самим себе. Иногда для того, чтобы получить результат, стоит выждать определенный момент, и только тогда активно действовать. Возможно, этот момент настанет именно сегодня.

СКОРПИОН

Представителям этого знака сегодня не стоит рубить с плеча и совершать необдуманные поступки. Вы слишком близко принимаете к сердцу обстоятельства, на которые сейчас даже не стоит обращать внимание. Постарайтесь проще воспринимать все происходящее и оценивать ситуацию с юмором. Именно сегодня это поможет вам грамотно выйти из любой ситуации.

СТРЕЛЕЦ

Гороскоп на сегодня предупреждает - в настоящее время не стоит проводить важных деловых встреч, а также планировать дальних поездок. Они ни принесут вам ни морального удовольствия, ни финансовой выгоды, но взамен оставят неприятный осадок, от которого будет очень сложно избавиться.

КОЗЕРОГ

Вы находитесь на распутьи и порой вам кажется, что вы совершенно не можете никак повлиять на события, которые буквально давят вас своей огромной силой. Не отчаивайтесь, потому что именно сегодня звезды улыбнутся вам и помогут разрешить все проблемы максимально безболезненно и выгодно для вас самих. В пятницу возникнут важные разговоры - стойте на своей, ведь вы сами знаете, что правы. Вселенная поможет вам уйти с победой.

ВОДОЛЕЙ

Эта неделя вцелом не была для Водолеев удачной и легкой, но в пятницу вы достигнете просто точки кипения. Вероятно, что именно вы станете главным провокатором, что потом выльется вам в крупные проблемы. Не идите наперекор своим близким, так как можете лишиться их любви и поддержки на всю дальнейшую жизнь.

РЫБЫ

Для представителей этого знака пятница пробежит, как одно мгновение: все запланированное удастся грамотно реализовать, все задачи будут решаться легко и непринужденно, а окружающие то и дело поднимать настроение. Гороскоп на сегодня советует Рыбам не перетруждаться и немного сбавить привычный для вас темп - просто наслаждайтесь происходящим вокруг и с радостью ожидайте выходных.