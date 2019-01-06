Гороскоп на 7 января 2019: как сегодня избежать неурядиц

Гороскоп на сегодня, 7 января 2019 года, для всех знаков Зодиака.

В понедельник некоторым знакам Зодиака лучше не спешить с выводами и прислушаться к своему внутреннему голосу, кое-кому придется проявить внимание и заботу к окружающим. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать персональный гороскоп на сегодня.

Фото: studyabroad.bg

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ОВЕН

Понедельник этой недели для Овнов окажется довольно простым и беззаботным. При этом не стоит терять бдительности и самоконтроля, пусть события развиваются в нужном вам направлении. Соблюдайте равновесие, при необходимости не ленитесь, не зазнавайтесь, не переусердствуйте.

ТЕЛЕЦ

Тельцам сегодня лучше не доверять свои дела другим, разве что в случае крайней необходимости. Довериться вы можете только наиболее надежным и проверенным личностям. Глядите сегодня в оба.

БЛИЗНЕЦЫ

Настроиться на выходной день Близнецам удастся не сразу, это может стать причиной незначительных стычек и недоразумений с близкими. К обеду ситуация настроится, но все равно вам будет сложно скрыть свою раздраженность и желание заняться своими делами.

РАК

Сделки, переговоры, важные звонки - все это сегодня не ваше. Найдите способы избежать подобных дел и посвятить время семье. В противном случае последствия могут быть просто-таки катастрофическими.

ЛЕВ

Начало этого дня, лишенное какие-либо ярких событий, Львы могут посвятить рутинной работе. Ко второй половине дня могут сложиться условия для успешной и эффективной самопрезентации, небольших, но уверенных подвижек в основных планах и полезных знакомств.

ДЕВА

Насыщенный событиями понедельник может преподнести Девам неприятный сюрприз вроде небольшой ссоры из-за разногласий с любимым человеком. Избежать конфликта вряд ли удастся, а вот минимизировать его масштабы и последствия - это вы сможете. Проявите понимание и откажитесь от желания сказать последнее слово.

ВЕСЫ

Похоже, вы затаили обиду. Возможно, недавно вас кто-то очень разочаровал или неприятной удивил. Этим и вызвано сегодняшнее волнение. Попытайтесь сдержать порывы эмоций и вернуться к этим вопросам лишь после того, когда внутри уляжется буря.

СКОРПИОН

Начните понедельник с любимого занятия, которое позволит вам взбодриться, обрести энтузиазм и поддержит ваше творческое рвение. Уже ко второй половине дня вы найдете правильное применение мощному заряду креативной энергии.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцам не стоит сегодня безоговорочно доверять каждому, кто захочет дать вам совет, пусть и звучать они будут довольно убедительно. В этот понедельник вам необходимо прислушаться к собственному внутреннему голосу, о котором вы частенько забываете.

Новости Гороскоп на 2019 год

КОЗЕРОГ

Домашние заботы вряд позволят сегодня Козерогам сосредоточиться на рабочих вопросах. В этот праздничный день вашего внимания попытаются добиться близкие или друзья, иными словами вам придется разрываться на несколько фронтов сразу.

ВОДОЛЕЙ

Водолеям наверняка придется нарушить кое-какие обещания, данные себе не так давно. Скорее всего, касаться это будет финансового вопроса, и вам придется потратиться. На это вас может вынудить непредвиденный поворот событий в профессиональной сфере.

РЫБЫ

Рыбам важно оставаться сегодня бдительными и внимательно анализировать ход событий понедельника. Ваши поступки в первой половине дня могут быть продиктованы резкой вспышкой страсти и даже некими ложными надеждами, целями. Прежде чем действовать, убедитесь, что вы трезво оцениваете ситуацию.