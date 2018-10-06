Гороскоп на 7 октября 2018: кого ждет удача

Гороскоп на сегодня, 7 октября 2018 года для всех знаков Зодиака.

Воскресенье станет для многих знаков Зодиака решающим днем. Девам следует хорошо поработать, а Львам подумать о будущем. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на сегодня.

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ОВЕН

Сегодня 7 октября Овнам следует хорошо отдохнуть. Рабочая неделя будет очень насыщенной, но принесет вам множество позитивных впечатлений. В воскресенье постарайтесь не думать о работе и о делах, которые вам предстоят.

ТЕЛЕЦ

Проблемы с которыми вы столкнетесь в этот день могут очень сильно испортить ваше настроение и пошатнуть веру в то, что вы делаете. Постарайтесь концентрировать внимание только на позитиве и тогда у вас все получится. Сегодняшний день принесет вам множество приятных моментов.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецам стоит задуматься о том, что они делают не так. Возможно если они найдут причину своих неудач у них все наладится. Вам следует поговорить с близкими и хорошо отдохнуть. Постарайтесь не совершать в этот день крупных покупок - это к беде.

РАК

Ракам в этот день следует заняться творчеством. Сегодня вы наполнены энергией и очень активны. Вам необходимо направить свои мысли и действия правильное русло. Также сегодня Ракам не следует ругаться с близкими. Постарайтесь расслабиться.

ЛЕВ

Львам следует разобраться в себе. Возможно вы вынуждены делать то, что совершенно не приносит вам удовольствие. Концентрируйтесь на своих мыслях и не давайте никому руководить вами. Также постарайтесь решить сегодня все финансовые вопросы, которые накопились за предыдущий месяц.

ДЕВА

Вам следует посвятить этот день работе. Вы устали, но это не повод расслабляться. Сегодня удача на вашей стороне, поэтому постарайтесь заключить максимальное количество сделок и договориться с коллегами или партнерами по бизнесу. Вечером вам следует побыть в одиночестве и подумать о своем будущем.

ВЕСЫ

Ваша усталость сказывается на продуктивности. Начальство начинает подозревать, что вы не в силах справиться с поставленными задачами и думает о том, чтобы уволить вас. Поэтому постарайтесь хорошо отдохнуть, чтобы начать рабочую неделю с новыми силами и доказать, что вы можете со всем справиться.

СКОРПИОН

Не делайте сегодня поспешных выводов - это не приведет ни к чему хорошему. Вам следует хорошо отдохнуть и собраться с мыслями. Сегодняшний день станет для вас решающим. Постарайтесь вечером отдохнуть и не думайте о плохом.

СТРЕЛЕЦ

Сегодня вам следует полностью посвятить это день себе и своему здоровью. В последнее время вы берете на себя слишком много обязанностей, поэтому хорошо отдохните. Ваша самоотверженность не приносит вам ничего хорошего.

КОЗЕРОГ

7 октября Козероги должны принять несколько важных решений. Некоторые из них очень сильно повлияют на ваше будущее. Успокойтесь, очистите свои мысли и посвятите этот день размышлениям. Также вам следует пораньше лечь спать, так как понедельник будет невероятно сложным днем.

ВОДОЛЕЙ

Сегодня звезды подготовили для Водолеев множество сюрпризов. Некоторые из них будут позитивными, а некоторые наоборот, принесут только печаль. Если вы попытаетесь сегодня получить желаемое обманом - у вас получится. Но радость будет очень кратковременной, так как потом вас ждут сплошные неудачи.

РЫБЫ

Рыбам сегодня следует быть очень осторожными - недоброжелатели пытаются навредить вам. Постарайтесь понять кто является вашим другом, а кто желает вам зла. Если вы не сделаете этого - то ждите неприятностей. Вечер следует посвятить работе, так как у вас накопилось множество нерешенных задач.