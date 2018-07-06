Гороскоп на 7 июля 2018: как провести этот день

Гороскоп на сегодня, 7 июля 2018 года, для всех знаков Зодиака.

Активность поможет всем знакам Зодиака почувствовать свою силу и найти новые возможности для воплощения самых смелых мечтаний.

OBOZREVATEL подготовил астрологический прогноз для каждого знака Зодиака.

Овен

Несговорчивость и отсутствие терпения могут помешать Овнам наладить общение с важными людьми. Для того, чтобы побороть такие настроения, Овнам понадобится хороший друг рядом или ситуативный союзник, который не пожалеет времени на наставления. В этот день Овнам не рекомендуется заключать коммерческие сделки.

Телец

Перед Тельцами станет сложный выбор между развлечениями и работой над собой. Звезды рекомендуют посвятить этот день саморазвитию, но Тельцов будут манить приключения. Тельцы должны понять, что, возможно, в этот день решится судьба дальнейших важных этапов в их жизни и не лениться.

Близнецы

Радость и шумные компании будут окружать Близнецов в этот день. И очень вовремя. Близнецы сейчас переживают небольшой период ухудшения настроения, так что им нужно взбодриться и отвлечься. Ничего, если гуляния затянутся и на второй выходной. Главное - забыть о проблемах.

Рак

"Сам себе враг" - говорится в одной из пословиц. Раки рискуют примерить ее на себя, если не перестанут копаться в чужих проблемах и продолжат игнорировать собственную жизнь. Этот день может стать поворотном в судьбе Раков, если они выделят хоть немного времени на медитацию или постижение себя.

Лев

Везунчики недели Львы, которые решат использовать всю позитивную энергию себе во благо. Они будут блестать, покорять шутками и вселять надежду в других. Их заряд сможет спасти тех, кто чувствует эмоциональное истощение.

Дева

Девы будут заняты домашними делами и могут не заметить, как быстро пройдет суббота. Чтобы не остаться без заслуженного отдыха астрологи рекомендуют схитрить и постараться найти тех, кто разделит все тяготы текущих проблем.

Весы

Позитивный настрой может сбить весточка от старых друзей или далеких родственников, которые ворвутся в жизнь, принося хаос и новые хлопоты. Главное не падать духом и помнить, что Весы способны хладнокровно оценить ситуацию и сами себе помочь.

Скорпион

Если Скорпион не решит сегодня, как проведет лето, то рискует остаться без отпуска и ярких впечатлений. Идеальный день для воплощения мечты или нового знакомства. В субботу Скорпионам все будет даваться легко.

Стрелец

Стрельцы будут озадачены недавними новостями от близких людей и рискует потратить выходной на самокопания. Если же Стрелец решит разобраться и забыть о мнимых препятствиях на пути к счастью, вечер может превратиться в радостное время гармонии с собой.

Козерог

День любви и романтических приключений. Козерог сможет завести новый роман или получить долгожданное признание от второй половинки. Вечер лучше всего закончить бокалом шампанского или сухого вина, чтобы поблагодарить звезды за благосклонность.

Водолей

Для Водолеев настало время рискнуть и поверить в себя. В этот день им могут сделать заманчивое предложение по работе - схватить удачу за хвост и поверить в свои силы. Сомнения будут только мешать, потому лучше окружить себя позитивными мыслями.

Рыбы

Рыбы забудут старые обиды и начнут общаться с человеком, с которым давно поссорились. Эта ситуация научит их тому, что не обязательно быть слишком категоричными - люди меняются. Обретя друга, Рыбы подобреют.