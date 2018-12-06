Гороскоп на 7 декабря 2018: кому сегодня будет легко

Гороскоп на сегодня, 7 декабря, для всех знаков Зодиака.

Пятница, несмотря на то, что это последний рабочий день недели, станет для многих одним из наиболее активных дней, при этом гороскоп на сегодня сулит некоторым знакам Зодиака отличную возможность проявить себя и свои умения для получения вознаграждения в ближайшем будущем. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на сегодня.

Фото: VideoBlocks

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ОВЕН

Овнам в преддверии выходных стоит отказаться от ярых попыток отстоять свою правоту, вы наверняка столкнетесь с ожесточенным противостоянием коллег или начальства и потерпите поражение. Пусть будет так. Но в скором времени у вас появится шанс отыграться.

ТЕЛЕЦ

Гороскоп для Тельца несет сегодня знак нервозности и желания сбежать из мест массового скопления людей. Вам будут чужды активности и суета. Звезды советуют обратить внимание на новые деловые предложения и вложиться в них максимально, чтобы получить так же максимальную выгоду.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецами в эту пятницу будет руководить спонтанность, и проявляться это будет буквально во всем, начиная от слов и заканчивая принятыми решениями. Именно поэтому сегодня не время воплощать амбициозные и даже самые новаторские идеи.

РАК

Ракам сегодня наверняка будет сложно справиться с задачами дня, помешать может банальная смена настроения, легкая апатия буквально ко всему. Это потребует от вас мобилизации, физических сил и ясности ума. Опасайтесь вспышек эмоциональности, возможны нервные срывы и травмы.

ЛЕВ

Представители знака Лев могут сегодня почувствовать недомогание и усталость, так отразится на вас активная предыдущая неделя. Вы не щадили себя и мало уделяли время отдыху, на чем стоит сосредоточиться уже сегодня во второй половине дня. Займитесь самообразованием, уделите время чтению или медитации.

ДЕВА

Пятница Дев несет преимущественно негативные тенденции. Ваш гороскоп на сегодня предупреждает о мелких недоразумениях и напряженных диалогах, которые могут возникнуть с родными и близкими людьми. Ввиду этого в конце дня возможна легкая депрессия или же нервный стресс.

ВЕСЫ

Вопреки ожиданиям, пятница окажется далеко не самым легким днем недели для Весов. Сегодня желательно исключить всякое общение с посторонними, употребление продуктов неизвестного происхождения, путешествия в неизвестных направлениях. Негативную атмосферу дня стоит разбавить занятием, которое не потребует от вас много физических сил, отвлекитесь от событий дня за любимой книгой.

СКОРПИОН

Скорпионы могут рассчитывать сегодня на весьма благоприятный день. Закончив насыщенную трудовую неделю, вы смело можете отправиться на покой. Не исключены приятные новости, связанные с близкими людьми, сюрпризы и приглашения провести романтический вечер с близким человеком. И выше нос! Уверенность в себе сегодня только положительно отразиться на вашем настроении.

СТРЕЛЕЦ

Жизненный потенциал Стрельцов последнее время устремлен только вверх, и благодаря этому вам удастся совершенно по-новому оценить свою личную жизнь и пересмотреть отношение к окружающим Сегодня вы обретете способность легко прощать обиды и закрывать глаза на критику в свой адрес.

КОЗЕРОГ

Козероги будут сегодня уверенными максималистами, жизнь будет бить внутри вас ключом, а это самое время проявить креатив и активность вне профессиональной сферы. Вернитесь к старым хобби, идеям новых навыков и сфер деятельности.

ВОДОЛЕЙ

Не стоит в эту пятницу Водолеям недооценить ситуацию, возможностей ваших конкурентов или недоброжелателей. В данном случае с вами играют нечестно, а это дает соперникам дополнительные карты на руки. Не расслабляйтесь, хватайтесь за свежие идеи даже если на первый взгляд они покажутся безумными.

РЫБЫ

Пятница этой недели позволит Рыбам максимально проявить свои творческие способности, проверить интуицию, испытать удачу. Но это никак не относится к риску, которого сегодня звезды советуют избегать. Обратите также внимание на новые деловые предложения, которые могут обернуться для вас удивительной выгодой.