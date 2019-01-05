Гороскоп на 6 января 2019: как сегодня не оплошать

Гороскоп на сегодня, 6 января 2019 года, для всех знаков Зодиака.

Воскресенье, вероятно, для многих знаков Зодиака станет нелегким днем, прежде всего, для Раков и Дев. Остальные могут немного выдохнуть, но суеты и множества бытовых неурядиц вряд ли удастся избежать. OBOZREVATEL предлагает узнать более подробно персональный гороскоп на сегодня.

Фото: videoblocks.com

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ОВЕН

Представителям этого знака следует сегодня "покопаться" в самих себе и определить конкретные цели на ближайшее будущее. Все, что происходящее в вашей жизни – не случайно, и в определенной мере правильно. Вас могут настигнуть мелкие неприятности, но важно понимать, что все они являются полезными уроками.

ТЕЛЕЦ

Тельцам стоит задуматься о "высоком". Это вовсе не значит, что вам нужно пренебрегать всем материальным, просто сегодня важно поразмышлять на тему того, насколько вы довольны своей жизнью. В это воскресенье есть шансы отыскать ответы к давним важным вопросам.

БЛИЗНЕЦЫ

Представители этого знака запутались и не знают, чего точно хотят от жизни. Оглянитесь вокруг: вас окружают близкие люди, которые всегда готовы протянуть руку помощи. Решив оттолкнуть ее, вы сделаете хуже только себе. Будьте бдительны.

РАК

Нелегко придется сегодня и Ракам, так как гороскоп на воскресенье предрекает незапланированные финансовые расходы. Возможно, в конечном итоге они окажутся вполне оправданными, но сомнений и нервов отберут немало. В это воскресенье попробуйте максимально взвешивать свои решения.

ЛЕВ

Для представителей этого знака Зодиака наступает день отдыха: разобравшись сегодня с мелкими неурядицами, вы обретете спокойствие на все оставшиеся выходные. Гороскоп на сегодня обещает прилив новых сил, постарайтесь избегать различных бытовых забот - это только подорвет боевой настрой.

ДЕВА

Девы вновь окажутся в затруднительном положении: с одной стороны вы не хотите провоцировать конфликты с близкими, с другой - не хотите терпеть их безосновательные претензии и упреки. В таких случаях стоит обратить внимание на важное правило: слушайте других, но делайте по-своему. Именно сегодня оно сработает "на ура!".

ВЕСЫ

В вашей помощи сегодня будет нуждаться человек, на дальнейшую жизнь которого вы в состоянии оказать существенное влияние. Не стоит игнорировать его просьб, прислушивайтесь к своему внутреннему голосу- он ведь никогда вам не врал. За внимание и потраченное время судьба щедро вас вознаградит.

СКОРПИОН

Скорпионы переживают сложный период, который полон противоречий и споров, его обострение приходится на это воскресенье. Попытайтесь отвлечься, настроиться на позитивный праздничный настрой, прекратите себя накручивать без повода - это негативно влияет буквально на все и всех, кто вас окружает.

СТРЕЛЕЦ

Отпустите ваше прошлое. В буквальном смысле забудьте о том, что происходило с вами пять, десять, или даже двадцать лет назад. Речь идет, конечно, о негативных сторонах вашей жизни. Вы слишком часто вспоминаете былые обиды и это угнетает вас сегодня, не позволяя жить полной жизнью.

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КОЗЕРОГ

В последнее время представители этого знака Зодиака совершенно разучились держать язык за зубами. Именно на этой проблеме Козерогам стоит сконцентрироваться сегодня. Попробуйте быть более покладистыми и молчаливыми - скромность иногда может быть более чем уместной.

ВОДОЛЕЙ

Представители этого знака Зодиака стали слишком халатно относиться к своим обязанностям. Причем, это касается как личных дел, так и работы, и семейных отношений. Подумайте об этом сегодня, ваша безалаберность и неорганизованность - основное оружие против вас же самих.

РЫБЫ

Рыбы всегда отличались преданностью, ответственностью и неким бесстрашием. Однако сегодня важно сдерживать порывы своих эмоций и припрятать козыри до лучших времен.