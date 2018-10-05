Гороскоп на 6 октября по картам Таро: что готовит этот день

Гороскоп на завтра, 6 октября 2018 года, по картам Таро предсказывает большинству знаков Зодиака неспокойный, но в то же время яркий и веселый день. Он будет посвящен приятным хлопотам, а вечером карты советуют встретиться с близкими друзьями.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на субботу по раскладу Таро.

Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

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ОВЕН - Пятерка Жезлов

Пятерка Жезлов - карта, символизирующая соревнования: с обстоятельствами, с окружением и даже с самим собой. Это брошенный нам вызов, приглашение помериться силами и доказать, что вы стоите намного большего, нежели о вас думают. Гороскоп на субботу говорит, что вас ждет непривычное задание, которое будет скорее похоже на какую-то борьбу. Для Овнов оно послужит жизненной проверкой. Не бойтесь, а приложите максимум усилий.

ТЕЛЕЦ – Верховная Жрица

Вам выпала самая мистическая и одна из самых красивых карт колоды. Гороскоп на завтра по картам Таро говорит о том, что вам не следует активно вмешиваться в происходящий ныне процесс: подождите немного, и дела сами примут нужное вам направление. Если же вы все-таки решили вмешаться, необходимо ясно осознавать свои цели, иначе вы рискуете наказать сами себя! Помните, не обязательно этот день будет связан для вас с хлопотами , однако если они возникнут - именно в этот день вы можете получить подсказку свыше. Ответ на вопрос, который вас давно мучал, может прийти мгновенно, ниоткуда, однако вам стоит быть внимательнее, чтобы его увидеть.

БЛИЗНЕЦЫ - Луна

Луна - карта, означающая противоположные эмоции: страх и ощущение неимоверной удачи. Все зависит от того, какими мыслями вы руководствуетесь в настоящий момент и какие решения принимали ранее. Возможно, вам предстоит выбрать для себя новые жизненные приоритеты, которые поначалу будут вызывать сомнения, но вскоре непременно жизнь покажет, что вы все делаете правильно. Если вы были добры к окружению – вам повезет, если нет – сами понимаете.

РАК - Мир

Мир указывает на вновь обретенное единство, гармонию и счастливое завершение некоего хода событий. Гороскоп на сегодня говорит о том, что вы застряли на одном уровне, но пришла пора выйти из зоны комфорта и двигаться дальше. Вы достигли цели, к которой шли в последнее время. Знания и навыки, что у вас появились, позволят вам чувствовать себя определенно хорошо.

ЛЕВ - Паж Кубков

На редкость удачная карта в колоде! У вас, как пророчит гороскоп на завтра, появится шанс насладиться сполна тем, чего так не хватало ранее. Приятным обществом, приятным разговором, где-то побывать, с кем-то познакомиться. Хорошая карта для человека, занятого творчеством - вам предоставится отличная возможность продвинуться в этом деле. Но для того, чтобы достичь успехов, нужно разобраться в собственных желаниях и определить планы на ближайшее будущее.

ДЕВА - Семерка Мечей

Карта Семерка Мечей показывает, что сила познания, ясный, острый ум превращаются в хитрости и интриги, подлость и обман. Может вы выбрали для себя совершенно не тот круг общения? Именно от нового окружения и исходит негатив. Гороскоп на субботу гласит, что Девам пора профильтровать свой список новых знакомых и, возможно, навсегда вычеркнуть из жизни тех, кто тянет вас на дно.

ВЕСЫ - Четверка Мечей

Четверка Мечей символизирует наступление периода застоя, прерванной деятельности и вынужденного покоя. Кажется, вас собираются отправить в отпуск, даже если сами вы этого никак не планировали. Подумайте хорошенько: может в последнее время вы страдали трудоголизмом и он вам действительно нужен? Гороскоп на сегодня советует принимать любые предложения, которые сулят отдых и избавят вас от беспокойства.

СКОРПИОН - Влюбленные

Взглянув на карту, можно смело сказать, что она символизирует союз двух сердец и гармонию в отношениях, а также веру, доверие к партнеру и правильный выбор. Здесь на лицо любовь и сексуальное влечение, собственно, столь романтические эмоции и ощущения и будут сопровождать вас на протяжении всего дня. В любом случае, гороскоп на завтра предрекает очень интересный день. Постарайтесь насладиться им сполна и не вздумайте нервничать и паниковать, что бы ни случилось.

СТРЕЛЕЦ - Король Денариев

Эта карта олицетворяет ваше стремление обладать собственностью, быть уверенным в завтрашнем дне и в реальных ценностях, быть в ладу с окружающей действительностью. Вы материалист по своей природе, но иногда все же делаете опрометчивые поступки. Задумайтесь, не совершали ли вы в последнее время сомнительных вложений средств. Если да – лучше забрать капитал, так как гороскоп на сегодня говорит о рисках крупных финансовых потерь.

Новости Гороскоп на 2018 год для всех знаков Зодиака

КОЗЕРОГ - Колесо Фортуны

Колесо Фортуны является символом грядущего выбора, который вам предстоит сделать уже в эту субботу. Судьба непременно подскажет, как лучше поступить в той или иной ситуации, а затем щедро наградит за проделанные труды. Вас ждут приятные сюрпризы, которые могут носить как материальный, так и духовный характер. Не забывайте благодарить тех, кто старается для вашего блага.

ВОДОЛЕЙ - Смерть

Смерть символизирует конец чего-то важного и существенного, что ранее занимало весомое место в вашей жизни. Возможно, речь идет о расставаниях, прощаниях или потерях. Но после этого всегда наступает новое начало - помните, что нет худа без добра. Для Водолеев это скорее всего конец какой-то длительной привязанности, которую стоило давно отрубить от себя.

РЫБЫ - Туз мечей

Карта обозначает прилив новых сил и эмоциональное удовлетворение. Наверняка сегодня вас посетит новая мысль, идея, новый взгляд на что-то существенное и важное. Вы уже давно почувствовали, что что-то в вас понемногу и маленькими шажками начинает меняться - не пренебрегайте этими переменами, они ведут вас только к лучшему. Если прекратите скептически мыслить и сможете расширить свой кругозор - сумеете быстро завоевать вершину.