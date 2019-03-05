Гороскоп на 6 марта 2019: кому сегодня будет легко

Гороскоп на сегодня, 6 марта 2019 года, для всех знаков Зодиака.
Среда для многих будет удачным днем, а вот некоторым знакам стоит поостеречься. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на сегодня.
Фото: psyinspire.com
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Овен
Сегодня удача на вашей стороне. Займитесь реализацией своих смелых идей и новых проектов.
Телец
Звезды советуют: не спешите тратить деньги, они вам скоро понадобятся.
Близнецы
Сегодня Близнецам не стоит браться за новые дела, ничего хорошего из этого не выйдет. Отложите все на завтра.
Рак
Раков ожидает любовь и просто океан страстей. Но успокойтесь, все обойдется без драм.
Лев
Обратите внимание на то, что приносит радость в вашу жизнь. Развивайте свои положительные качества.
Дева
Звезды советуют: отбросьте все тяжелые мысли и отдайте предпочтение радости и веселью. Все будет хорошо.
Весы
Вам по силам многое, просто поверьте в себя. Гоните прочь неуверенность и пессимизм.
Скорпион
Сегодня вас ждет приятная новость, возможно, речь будет идти о повышении зарплаты. Старайтесь держать от себя подальше завистников.
Стрелец
Вас ждут новые знакомства и романтические приключения. Также ожидайте хороших вестей на работе.
Козерог
Не принимайте близко к сердцу то, что могут сказать ваши коллеги сегодня. Не только у вас может быть плохое настроение.
Водолей
Звезды советуют: рассчитывайте только на свои силы. Вы со всем справитесь.
Рыбы
Судьба преподнесет вам настоящий подарок, главное — не спугните его своим настроением. Встречайте новости с улыбкой.
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