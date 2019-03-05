Гороскоп на 6 марта 2019: кому сегодня будет легко

Гороскоп на сегодня, 6 марта 2019 года, для всех знаков Зодиака.

Среда для многих будет удачным днем, а вот некоторым знакам стоит поостеречься. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на сегодня.

Фото: psyinspire.com

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Овен

Сегодня удача на вашей стороне. Займитесь реализацией своих смелых идей и новых проектов.

Телец

Звезды советуют: не спешите тратить деньги, они вам скоро понадобятся.

Близнецы

Сегодня Близнецам не стоит браться за новые дела, ничего хорошего из этого не выйдет. Отложите все на завтра.

Рак

Раков ожидает любовь и просто океан страстей. Но успокойтесь, все обойдется без драм.

Лев

Обратите внимание на то, что приносит радость в вашу жизнь. Развивайте свои положительные качества.

Дева

Звезды советуют: отбросьте все тяжелые мысли и отдайте предпочтение радости и веселью. Все будет хорошо.

Весы

Вам по силам многое, просто поверьте в себя. Гоните прочь неуверенность и пессимизм.

Скорпион

Сегодня вас ждет приятная новость, возможно, речь будет идти о повышении зарплаты. Старайтесь держать от себя подальше завистников.

Стрелец

Вас ждут новые знакомства и романтические приключения. Также ожидайте хороших вестей на работе.

Козерог

Не принимайте близко к сердцу то, что могут сказать ваши коллеги сегодня. Не только у вас может быть плохое настроение.

Водолей

Звезды советуют: рассчитывайте только на свои силы. Вы со всем справитесь.

Рыбы

Судьба преподнесет вам настоящий подарок, главное — не спугните его своим настроением. Встречайте новости с улыбкой.

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