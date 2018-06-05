Гороскоп на 6 июня 2018: как провести этот день

Гороскоп на сегодня, 6 июня 2018 года.

Среда этой недели предоставит некоторым знакам зодиака уникальные возможности реализовать свои планы. При этом стоит прислушаться к отдельным рекомендациям. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астролога.

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ОВЕН

В разгар рабочей недели Овны могут вплотную заняться решением финансовых вопросов. В ближайшее время ожидается денежное прибавление, самое время рассчитать предстоящие затраты, вспомнить о долгах и должниках.

ТЕЛЕЦ

Сегодня стоит задуматься о количестве задач, которые вы успели водрузить на свои плечи с начала рабочей недели и поумерить пыл. Велика вероятность, что уже вскоре вы почувствуете, как малы шансы того, что вы справитесь со всем. По этому поводу не исключены конфликты с коллегами.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецам сегодня может предстоять незапланированная поездка, которая окажется сложной физически, однако довольно приятной морально. Опыт общения со случайными встречными в этом приключении непременно окажется для вас полезным.

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РАК

Ракам стоит отказаться от идей новых начинаний, проектов и дел. Куда целесообразнее будет подтянуть "хвосты". Вас будет переполнять творческая энергия, не держите ее в себе, дайте ей выход, но найдите правильное для нее направление.

ДЕВА

Вероятно сегодня ваши коллеги, партнеры неприятно удивят вас своими неожиданными поступками, чем также заставят усомниться в их честности и надежности. Не держитесь мертвой хваткой за отношения, которые могут оказаться удручающими, а уж тем более опасными. Рубите на корню.

ЛЕВ

Львы сегодня могут испытать некоторые финансовые трудности, которые свалятся на вас как снег на голову. Однако не спешите переживать по этому поводу, уж тем более одалживать деньги. Сложности окажутся кратковременными и далеко не такими уж серьезными, как могло показаться.

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ВЕСЫ

Сегодня не стоит игнорировать советы окружающих, пусть даже малознакомых вам людей. Кое-кто имеет все шансы изменить ваше мнение о той или иной ситуации, которая прежде вам казалась тупиковой.

СКОРПИОН

Скорпионы сегодня готовы к риску и авантюрам, вы найдете в себе достаточно сил и решимости для смелых поступков и принятия важных решений. Удача будет сопутствовать буквально во всем, не прощелкайте столь благоприятные возможности внести кардинальные перемены в свою жизнь.

СТРЕЛЕЦ

Для достижения своих целей любые способы хороши. Об этом стоит помнить Стрельцам на протяжении всего дня, если способы не являются крайне рискованными или опасными для вашего здоровья.

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КОЗЕРОГ

Козероги наверняка направят сегодня свои силы в не самом выгодном направлении, что может привести к фиаско. Однако, как говорится, случайности не случайны. Любой опыт, полученный сегодня, непременно окажется полезным в ближайшем будущем. Как минимум вы не повторите ошибок.

ВОДОЛЕЙ

Водолеи сегодня получат шанс подзаработать, при этом сумма вознаграждения будет напрямую зависеть от вашей активности, проявленного креатива и желания достичь результатов.

РЫБЫ

Не стоит сегодня слепо гнуть свою линию, какого бы вопроса и дела это ни касалось. Прислушайтесь к другим мнениям, в них окажется немалая доля истины и логики. Если же ваша позиция принципиально важна, всегда есть возможность найти компромисс и сохранить хорошие отношения с коллегами и близкими вам людьми.