Гороскоп на 6 июля 2018: как провести этот день

Гороскоп на сегодня, 6 июля 2018 года, для всех знаков Зодиака.

Последний рабочий день этой недели окажется очень тяжелым, но продуктивным. Некоторым знакам Зодиака не удастся вовремя закончить начатое, поэтому им придется задержаться на работе или отменить важные планы. Постарайтесь выложиться по максимуму в пятницу утром, чтобы не испортить себе вечер. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на 6 июля.

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ОВЕН

У Овнов сегодня будет не очень удачный день. Постарайтесь не принимать все близко к сердцу. Лучше проведите пятницу в кругу друзей или семьи. Они помогут вам отвлечься.

ТЕЛЕЦ

У представителей этого знака день будет спокойным, без форс-мажоров и чрезвычайных происшествий. Звезды обещают вам интересную встречу, если будете более внимательны на улице.

БЛИЗНЕЦЫ

У Близнецов пятница будет плодотворным днем на работе. Вы легко справитесь со всеми заданиями, которые получите сегодня от начальства. Но вечером непременно опоздаете на важную встречу.

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РАК

У представителей этого знака день будет тяжелый. На вас обрушится множество срочных дел, которые вы не успеете закончить до конца рабочей смены. Вам повезло, если сейчас вы находитесь в отпуске. Расслабтесь и наслаждайтесь жизнью, к вам сегодня звезды будут снисходительны.

ЛЕВ

Львам сегодня будет не до шуток на работе, но вечером повезет в личной жизни. Сходите со своей второй половинкой на свидание или напишите любовное письмо тому, кто вам давно нравится. Сегодня Амур на вашей стороне.

ДЕВА

Вы очень сильно подвержены стрессу. Пятница – отличное время, чтобы закончить все начаты дела и отвлечься от сумасшедшего темпа будней. Сегодня вас ждет спокойный день без назойливой суеты.

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ВЕСЫ

Весам судьба подготовила небольшое приключение. Будьте готовы к сюрпризам и запасайтесь терпением. У вас сегодня появятся новые завистники и враги. Постарайтесь держатся от них подальше.

СКОРПИОН

Скорпионы в этот день найдут гармонию с окружающим миром. Проведите пятницу с семьей и не задерживаетесь на работе. Начальство и ваши подчиненные это все равно не оценят.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцам коллеги сегодня сильно испортят настроение. Постарайтесь не нервничать. Иногда лучше молча выслушать, чем провоцировать ссору. К вечеру вы все забудете.

КОЗЕРОГ

Сегодня звезды сулят вам вдохновение и успех во всех начинаниях. Самое время договорится о важной деловой встрече, начать новый проект, освежить знания или просто потренировать память.

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ВОДОЛЕЙ

Пятница покажется вам самым насыщенным рабочим днем. Сегодня вы рискуете растратить много энергии и не исключено, что вернетесь домой уставшими и раздраженными. Постарайтесь быть добрыми и снисходительными к родным, которые требуют к себе повышенного внимания.

РЫБЫ

Представителям этого знака лучше избегать поспешных действий и решений. Возможно, вы просто в пустую потратите много времени на бессмысленные задания, которые не принесут вам ни результата, ни удовольствия.