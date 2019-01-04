Гороскоп на 5 января 2019: кому завтра будет легко

Гороскоп на завтра, 5 января 2019 года, для всех знаков Зодиака.

Для большинства знаков зодиака суббота получится легкой и спокойной, но кое-кому звезды обещают неприятный сюрприз. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астролога на 5 января.

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ОВЕН

В субботу вам могут докучать мелкие неприятности, которые подпортят настроение. Старайтесь не обращать на это внимания и все будет хорошо.

ТЕЛЕЦ

Вас будет тянуть к людям: шумные компании, людные места и заведения будут манить вас весь день. Не сопротивляйтесь, ведь сегодня выходной.

БЛИЗНЕЦЫ

Звезды говорят, что это отличный день для того, чтобы заняться бытом и начать решать мелкие проблемы по дому.

РАК

Суббота готовит вам парочку сюрпризов. Не беспокойтесь, ведь они будут приятными.

ЛЕВ

В этот день вам лучше не нарушать правила — последствия вам не понравятся.

ДЕВА

В субботу жизнь подкинет вам неожиданную возможность для прогресса — не прозевайте.

ВЕСЫ

Сегодня гороскоп обещает вам невероятный творческий подъем. Даже если вы обычно не склонны творить — сегодня отличный день, чтобы попробовать.

СКОРПИОН

В суботу вас будут посещать интересные идеи, которые могут помочь вам в дальнейшем развитии карьеры.

СТРЕЛЕЦ

Вас ждет насыщенный и приятный день. Постарайтесь провести побольше времени с семьей, ведь им вас не хватает.

КОЗЕРОГ

Сегодня вы сможете превратить свои слабости в силу и продвинуться к давно намеченной цели.

ВОДОЛЕЙ

Весь день у вас будет отличное настроение, а весь мир вокруг будет играть вам на руку.

РЫБЫ

Сегодняшний день Рыб будет более спокойным и размеренным, нежели все остальные дни этой недели. Суббота позволит вам расслабиться, забыть обо всех проблемах и просто провести время в свое удовольствие.