Гороскоп на 6 октября 2018: кого ждут неприятности

Гороскоп на сегодня, 6 октября 2018 года для всех знаков Зодиака.

Суббота принесет многим легкость, веселье и долгожданный отдых. Кое-кто сможет отоспаться на неделю вперед, а другим представителям зодиакального круга прийдется напрячься. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на сегодня.

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ОВЕН

Представителям этого знака звезды обещают легкий и спокойный день. В сравнении с предыдущей неделей эта суббота покажется вам блаженством. Сегодня не стоит брать на себя слишком много. Пусть все будет так, как скажет судьба.

ТЕЛЕЦ

Не стоит постоянно оглядываться на прошлое – то, что было уже не вернуть. Ваша жизнь круто изменилась и это к лучшему. Да, вас могут постичь некие трудности, но вы со всем справитесь.

БЛИЗНЕЦЫ

Гороскоп на субботу для Близнецов советует им попытаться почувствовать свою прочную связь з миром, который нас окружает. Он желает донести до вас какую-то важную информацию, но вы упорно игнорируете все тайные знаки. Присмотритесь и вам откроется истина.

РАК

Кажется, кто-то близкий настолько на вас обижен, что игнорирует любые попытки завести какую-либо беседу. Не забывайте об обещаниях, которые вы давали в свое время. Все ранее озвученное сейчас как никогда актуально. Иначе можете упустить тех, кто всячески вас поддерживает.

ЛЕВ

Поспешите разобраться с кое-какими делами, даже если вам придется решать их все и одновременно. В последнее время вы слишком много всего откладывали в "долгий ящик". Если не решите большинство проблем сегодня, работа вряд ли принесет щедрые плоды.

ДЕВА

Для Дев гороскоп на сегодня предвещает насыщенный и довольно хаотичный день. Вы постоянно будете делать то одно, то другое, никак не выйдет сконцентрироваться на чем-то конкретном. Более того, ваши желания пойдут в разнобой с возможностями.

ВЕСЫ

Вы устали, и это видят все окружающее. Даже начальник в последнее время тонко намекает, что вам пора бы отдохнуть. Не бойтесь замедления, поскольку именно набравшись сил вы сможете ринуться в новый бой.

СКОРПИОН

Не спешите делать резкие шаги в отношениях. Хватит уже преследовать свою половинку и делать все одни и те же ошибки. Помните, что ваше от вас никуда не убежит. Просто прислушайтесь к своему внутреннему чутью и оно подскажет, как впечатлить любимого человека.

СТРЕЛЕЦ

Сегодня у вас "день благодарения". Пришло время дарить подарки и делать приятности всем, кто старается ради вас и делает что-то важное в вашей жизни. Запомните, важно не только брать, но и отдавать.

КОЗЕРОГ

Козероги сегодня очень эмоциональны и слишком много переживают по пустякам. Гороскоп советует представителям этого знака Зодиака попытаться расслабиться – лучше всего это может получиться на природе или на огороде.

ВОДОЛЕЙ

Звезды обещают вам сегодня путь, который принесет долгожданный отдых. Может мотнуть на рыбалку с самого утреца или отправиться на шоппинг? Займитесь чем-то для своей души. Может быть, если вы давно планировали путешествие, – забронируйте наконец-то билеты и отель.

РЫБЫ

В последнее время вы опять начали проявлять свои худшие качества - неорганизованность, инфантильность и непредсказуемость. Вам практически не удается контролировать свои эмоции, а от этого страдают ближнее. Постарайтесь подумать о тех, кто вас окружает и принять меры.