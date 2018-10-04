Гороскоп на 5 октября 2018 года: кому грозит опасность

Гороскоп на сегодня, 5 октября 2018 года, для всех знаков Зодиака.

Астрологи поведали, как себя надо вести в пятницу и чего ожидать от этого дня: кому сегодня следует опасаться конфликтов, а кто станет любимцем судьбы.

OBOZREVATEL. предлагает узнать, что обещают звезды каждому знаку Зодиака.





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ОВЕН

Сегодня вас ожидает легкость и удача во всех делах. Лучше не задумываться над тем, что и почему вам преподносит жизнь – просто поддайтесь благосклонности судьбы и плывите по течению. Если обстоятельства забросят вас на роботу – получите повышение, если на свидание – прочные отношения, если на вечеринку – кучу положительных эмоций. Главное - позвольте событиям идти своим чередом.

ТЕЛЕЦ

Несмотря на рутинную неделю, что уже подходит к концу, пятница обещает изменить ваше расположение духа. На смену спокойствию придет некая нервность, хотя она скорее всего будет связана с положительными переживаниями. Гороскоп на сегодня пророчит Тельцам яркий и эмоциональный день, однако все же постарайтесь контролировать свои чувства, так как излишняя взбудораженность может спровоцировать конфликт, который вам не нужен.

БЛИЗНЕЦЫ

Вас ожидает романтический день: гороскоп на пятницу пророчит массу приятных впечатлений от какой-то неожиданной встречи. Если вы давно мечтали сделать откровенное признание, присматривались к возможности любовных отношений с каким-то человеком, хотели сделать приятный сюрприз половинке – сегодня самое время. Судьба поможет вам добиться максимального фидбэка от человека, на которого направлено ваше внимание.

РАК

Вероятно, Ракам в этот день придется хорошенько помотаться, решая семейные дела или рабочие проблемы. Но помните, что это необходимо сделать, не откладывая в долгий ящик - все неприятности возникли сугубо из-за ваших же ошибок. Родственники будут ждать от вас помощи, при чем их совершенно не будет интересовать, каким образом Раки смогут решить их проблему. Руководство также не оставит в покое, так что запаситесь терпением.

ЛЕВ

Львам сегодня лучше не гнаться впереди паровоза - ваше от вас не уйдет, а излишняя суетливость спровоцирует огромное количество нервов и принесет в итоге только разочарование. Гороскоп на сегодня говорит о том, что пятница - не лучший период для рискованных действий и операций. Сохраняйте спокойствие и только тогда сможете достичь желаемого.

ДЕВА

Девы в последнее время ощущают постоянную тревогу и беспокойство, а все потому, что слишком много на себя берут. Помните, что выскочек не любит никто, поэтому не пытайтесь прыгнуть выше головы, а просто делайте то, что вам необходимо. К слову, гороскоп на завтра также советует вам обратить внимание на человека, который много старается для вас - оцените все усилия и поблагодарите его.

ВЕСЫ

Представителей этого знака судьба наградит душевной гармонией и внутренним спокойствием. Гороскоп на сегодня говорит о том, что Весов ждет легкий и приятный день, а кроме того вы получите новость, от которой у вас знатно поднимется настроение.

СКОРПИОН

Звезды не обещают Скорпионам легкий день, но при этом пятница обязательно будет продуктивной и сможет дать вам огромный толчок к светлому будущему. Постарайтесь не перетруждаться, распыляясь на мелкие задачи. Сосредоточтесь на чем-то глобальном, и непременно сорвете джек-пот. Под конец дня вы получите важное признание от людей, которые, по вашему мнению, ранее вас расценивали совершенно по-другому.

СТРЕЛЕЦ

Ранее вы обидели человека, который относился к вам со всей душой. При чем он и продолжает это делать, несмотря на пренебрежение со стороны Стрельцов. Резкие высказывания или поспешные,и, как правило, неверные выводы могли привести к конфликту. Решать его придется вам самим, так что соберитесь с силами, спрячьте свою гордость и идите вперед к примирению.

КОЗЕРОГ

Не бойтесь открыто заявлять о своих желаниях и тревогах - замалчивание никого еще не приводило к добру. К тому же, звезды обвиняют вас не только в неуместной скрытности, но еще и в нежелании что-то менять в своей жизни. Помните о том, что бездействие - корень ваших проблем, и именно это тянет вас на дно. В конце концов, соберитесь и начните действовать.

ВОДОЛЕЙ

Водолеи в последнее время словно "сорвались с цепи": вы постоянно что-то требуете от других, обижаете близких и делаете это совершенно необоснованно. При этом сами представители знака Зодиака абсолютно не соответствуют своим же требованиям. Вселенная не любит пафосных и заносчивых - вы будете жестко расплачиваться за промахи.

РЫБЫ

Три опоры, на которых должен держаться пятничный день для Рыб - спокойствие, любовь и согласие. Гороскоп на сегодня говорит, что вам стоит избегать споров и конфликтов, взамен просто расслабтесь и уделите внимание дорогому вам человеку. Он обязательно ответит вам взаимностью. Звезды также советуют не молчать и высказывать свое мнение - оно не останется без внимания того, кто для вас является авторитетом.