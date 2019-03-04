Гороскоп на 5 марта для всех знаков Зодиака по картам Таро: кого ждут неприятности

Гороскоп на завтра, 5 марта 2019 года по картам Таро пророчит весьма нелегкий день для некоторых знаков Зодиака. В частности, нужно быть максимально осторожными Овнам и Стрельцам. Тельцам и Ракам стоит внимательнее отнестись к своему здоровью.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на вторник по раскладу Таро.

Гороскоп на сегодня по картам Таро составлен на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

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ОВЕН – Маг

Овнам выпала довольно положительная карта. Маг символизирует начало нового этапа в жизни, но для благополучного старта гороскоп на вторник рекомендует вовремя завершить все начатые дела. Стоит помнить: настало время действовать, иначе никогда не сможете реализовать свою мечту. Главная опасность для Овнов на этот день заключается в том, что вы можете пропустить важнейший знак судьбы, и тогда все планы могут быть нарушены.

ТЕЛЕЦ – Отшельник

Эта карта имеет несколько значений, первое из которых – стремление к "уходу от мира сего" и уединению. Гороскоп на сегодня предупреждает, что у вас может появиться желание избежать контакта со всеми окружающими и просто провести время со своими мыслями. Однако, карты не советуют этого делать в полной мере. Возможно, вы встретите человека, который направит вас на путь истинный или не позволит сбиться с нужной тропы.

БЛИЗНЕЦЫ – Повешенный

Близнецы в последнее время являются настоящими везунчиками, которым судьба благоволит во всех начинаниях. Но жизнь не стоит на месте и теперь вам придется неплохо постараться для того, чтобы сохранить столь благополучное расположение высших сил. Карта символизирует окончание определенного цикла событий, поэтому если вы давно хотели начать все с чистого листа – гороскоп на вторник советует вам начать внедрять это в жизнь. Не бойтесь рисковать, и даже если на первый взгляд покажется, что что-то не удается, помните, что это временное состояние.

РАК – Паж Жезлов

Судьба посылает Ракам отчетливый сигнал, который определенно нельзя игнорировать. Вам предоставляется шанс, который, имеет форму какой-либо увлекательной идеи или предложения, принимаемое нами с восторгом. Гороскоп на этот день заметно выделится на фоне серых будней, вы получите колоссальное удовольствие от новых начинаний. Ваша деятельность будет абсолютно нетипичной для вас но этот выход за рамки впечатлит.

ЛЕВ – Десятка Кубков

По своей натуре Львы – люди общительные и дружелюбные, вам свойствен оптимистический взгляд на мир и людей, а также чувство того, что вы не напрасно тратите время и силы. Однако иногда наступает период некого помутнения, и, как говорит гороскоп на завтра, возможно он наступит в скором времени. Конечно же вы, как и все люди, попадаете время от времени в ситуацию "невезения", но это происходит отчасти потому, что вы никогда не теряете головы в трудных обстоятельствах и вовремя находите выход из них. Не лишайтесь здравого рассудка и сейчас, контролируйте свои эмоции максимально тщательно.

ДЕВА – Семерка Денариев

Семерка Денариев символизирует материальный достаток и стремление к выгоде. Возможно, сейчас вы слишком озабочены собственным благосостоянием, и из-за этого забываете о более важных вещах, которые не носят материальный характер. Итак, если в личном раскладе выпала Семерка Денариев, вам стоит пересмотреть свои взгляды на жизнь. В частности, гороскоп советует начать расценивать свою работу не как способ "сколотить" побольше денег,а как возможность реализовать себя в в определенной сфере жизни, и дать возможность для развития другим.

ВЕСЫ – Десятка Мечей

Эта карта обозначает искусственный, иногда насильственный конец, то есть наступающий "не в свое время". Вас ждет боль и резкие негативные переживания. Так всегда бывает, когда речь заходит о расставаниях или потерях. Что-то поменяется в вас и в вашем восприятии мира. Главное – не бойтесь перемен. Карты Таро советуют вам как-то временно изолировать себя от внешних раздражителей и оградиться от возможных конфликтов, иначе взрывной настрой может спровоцировать огромную беду.

СКОРПИОН – Императрица

Скорпионам выпала замечательная карта. Она символизирует плодородие, щедрость природы и ее дары. В том числе и в переносном смысле слова. Ваша голова может быть полна новыми идеями и планами, которые как раз пришло время осуществлять. Не бойтесь – у вас непременно все получится, так как сейчас вас активно поддерживают высшие силы. Что бы вы ни делали сегодня, все будет складываться очень удачно. Таро рекомендуют правильно воспользоваться этим "урожайным" днем и сделать максимум важных дел.

СТРЕЛЕЦ – Колесница

Колесница означает значительный рывок вперед. Гороскоп на сегодня по картам Таро советует Стрельцам проявить терпение и максимальную внимательность. Вы пытаетесь составить собственную картину мира по маленьких пазлах, складывая их один к другому. Но не бойтесь серьезных решений – рвите, говорите четко, можете смело просить у судьбы даров, но при этом следите за собой и не указывайте другим на их незначительные ошибки. Если будете делать наоборот – попадете в довольно сложную ситуацию, выбраться из которой будет тяжело.

КОЗЕРОГ – Четверка Жезлов

Четверка Жезлов никогда не бывает случайной или незаметной картой в раскладе. Она является хранителем очень позитивной и мощной энергетики. Именно Четверка Жезлов выпадает в личном раскладе людям, о которых принято говорить, что они – счастливчики. Гороскоп на вторник говорит, что и на вашу улицу пришел столь ожидаемый праздник. В этот день вы сможете буквально свернуть горы на пути к заветной цели, так что выше нос и двигайтесь только вперед.

ВОДОЛЕЙ – Пятерка Кубков

Пятерка Кубков – это глубокое разочарование. К сожалению, ситуация все больше и больше выходит из-под контроля, причиняя вам немало мучений и страхов: а что, если ваши дурные предчувствия оправдаются? Гоните прочь от себя все страхи и старые обиды – это пустая трата сил и эмоциональных ресурсов. Что-то уверенно тянет вас назад, но не поддавайтесь негативу. Сегодня стоит постараться перевести дух и успокоиться, это поможет вам понять, каким образом поступать в той или иной ситуации.

РЫБЫ – Дама Кубков

Карта означает положительный прогноз на будущее, однако пробираться к нему вам придется через череду трудностей и неудач. Иногда вы чувствуете, что ваши силы на исходе, но нельзя вешать нос. В любом случае, все зависит только от вас самих, поэтому немедленно возьмите себя в руки и начинайте думать, как взрослый человек.

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