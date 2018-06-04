Гороскоп на 5 июня 2018: как провести этот день

Гороскоп на сегодня, 5 июня 2018 года.

Вторник новой рабочей недели призовет некоторых знаков зодиака прислушаться к внутреннему голосу, некоторым же придется надеяться на удачу. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астролога.

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ОВЕН

Овны имеют сегодня все шансы добиться того, что ранее казалось вам не под силу. Однако не стоит этим злоупотреблять и браться за действительно непосильные задачи. В этом случае вы лишь растеряете энергию и время, которое могли бы провести с пользой.

ТЕЛЕЦ

Начало новой рабочей недели - отличная пора для любых начинаний Тельцов. Вы будете полны оптимизма и креативных идей. Недостающим звеном может оказаться только самоуверенность. Поэтому выше нос! И вперед к новым свершениям.

БЛИЗНЕЦЫ

Все мысли Близнецов будут крутиться сегодня вокруг приближающегося отпуска и времяпровождения на природе. Вы наверняка уже все спланировали до мелочей. Возможно, даже придумали, что собирать в чемоданы. Не зря, скоро у вас появится шанс воплотить в реальность свои планы.

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РАК

У Раков все еще длится период интенсивного духовного обновления. Прислушивайтесь к внутреннему голосу и своим желаниям. Звезды сулят вам неожиданные, даже фантастические на первый взгляд перспективы.

ДЕВА

Во вторник Девы могут повстречать препятствия на пути к взаимопониманию с некоторыми людьми из близкого окружения. Вполне вероятно, что вам придется найти старую записную книжку и поднять некоторые связи для получения новых перспектив.

ЛЕВ

Вероятно, сегодня ваше внимание, мотивация действий и поступков будут сосредоточены на проблеме обеспечения комфортных условий существования для вас самих и наиболее близких вам людей. Возможны мелкие неурядицы, однако они не станут помехами на вашем пути к целям.

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ВЕСЫ

Весам звезды советуют отложить такие дела, как раздел имущества и вопросы наследства, недвижимости. Все дело в том, что вероятность допустить ошибки сегодня крайне высока. Если уверены в своих возможностях, дерзайте, однако даже самый простой на первый взгляд вопрос станет сегодня авантюрой.

СКОРПИОН

Скорпионам стоит проявить сегодня осторожность в отношении новых деловых предложений. Многие из них могут таить в себе ловушки, о которых вы даже не подозреваете.

СТРЕЛЕЦ

День Стрельца сегодня может быть насыщен приятными встречами, главное успевать оказаться в нужном месте и нужное время. Как минимум одна встреча вам предстоит однозначно, интуиция вас не подведет и ноги будто сами приведут к нужному месту. Так что смело наводите марафет и будьте готовы к новым знакомствам.

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КОЗЕРОГ

Для Козерога, который озадачен вопросами оформления документов, вопросами покупки или продажи недвижимости и прочих важных сделок, вторник этой недели будет весьма благоприятным. Сегодня вам может показаться, что ваши собеседники не в восторге от вас и того, что вы делаете, но это только на первый взгляд.

ВОДОЛЕЙ

Водолеи сегодня наверняка столкнутся с различной бумажной волокитой, которая затормозит все остальные и важные дела, возможно, даже подпортит вам настроение. Однако в данном случае винить некого, вы сами виноваты, что так запустили свои дела. Уделите им максимум внимания, чтобы покончить с эти как можно скорее.

РЫБЫ

Творческий подход к любому делу обещает Рыбам сегодня если не полный успех, то по крайней мере весьма позитивный результат. Воспользуйтесь своей харизмой, чтобы произвести хорошее впечатление на людей, с которыми будете общаться.